Avatar Kuruk: Wave of Chaos es la próxima serie en el universo de Aang y Korra, Seven Havens recibirá temporadas o Libros 3 y 4

Durante el panel de la franquicia en la Comic Con de New York, Paramount anunció una nueva serie animada en desarrollo que va al pasado del universo Avatar, además de dos temporadas más para Avatar: Los siete refugios (Seven Havens). La próxima entrega de la franquicia será Avatar Kuruk: Wave of Chaos, una serie animada centrada en la adolescencia de Kuruk, personaje presentado originalmente en la serie de Avatar: La leyenda de Aang o El último maestro del aire.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

«Un Avatar adolescente y rebelde desafía milenios de tradición al decidir aprender a dominar los cuatro elementos mediante aventuras que lo llevan por todo el mundo, manteniéndose siempre un paso por delante de su irascible maestro, de piratas revoltosos y de espíritus caóticos, todo ello mientras ayuda al mundo a su manera única».

Los cocreadores Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino hicieron el anuncio acompañados en el panel por los actores de voz de Seven Havens, Saheli Khan (Pavi), Aishu Devan (Nisha) y Major Curda (Jae), así como por el productor ejecutivo Ethan Spaulding y la coproductora ejecutiva Sehaj Sethi.

Konietzko ejercerá como ‘showrunner’ de Avatar Kuruk. Aunque todavía no se ha publicado una muestra de animación de la nueva serie, podemos ver a Kuruk y su mascota Nikik en las imágenes reveladas.

Paramount también anunció la renovación de la recién estrenada Avatar: Seven Havens en Paramount+ para los Libros 3 y 4. La plataforma de ‘streaming’ aún no está lista para revelar muchos detalles sobre lo que nos deparan estas temporadas, salvo que los Libros 3 y 4 continuarán la historia de la Avatar Pavi y su hermana gemela Nisha.

Se trata de una renovación rápida, especialmente si tenemos en cuenta que Seven Havens acaba de estrenar los tres primeros episodios del Libro 1. Los episodios 4 a 6 llegarán el 16 de octubre, seguidos por los episodios 7 a 9 el 23 de octubre y los cuatro últimos episodios el 30 de octubre.