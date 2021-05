‘Hijos de la medianoche’ puede ser una de las próximas películas de Marvel Studios

Una próxima película de Avengers o «Avengers 5» es una remota posibilidad por el momento, entre los muchos rumores que rodean al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, esto no es obstáculo para que sean consideradas opciones non sanctas con nuevos equipos de superhéroes en el mundo fílmico de Marvel. Como los Hijos de la medianoche o Midnight Sons.

That Hashtag Show reporta que Marvel Studios podría tener en desarrollo varios filmes crossover con equipos como los Young Avengers, Dark Avengers/Thunderbolts y los menos conocidos Midnight Sons. Estos usualmente se enfocan en la parte más sobrenatural y oscura del universo Marvel.

Los Hijos de la medianoche del UCM presuntamente estarían compuestos por establecidos y debutantes personajes, reunidos para enfrentar las más poderosas amenazas místicas. El equipo estaría liderado por el Hechicero Supremo por excelencia, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Blade (Mahershala Ali) y Moon Knight (Oscar Isaac).

Caballeros de la noche

Si bien son un equipo similar a Marvel Knights (a falta de Punisher y Morbius, este último exclusivo de Sony), los Hijos de la medianoche no estarían solos. Entre los reportes, se prevé la posible aparición del Ghost Rider de Johnny Blaze (en Agents of SHIELD era Robbie Reyes), quien incluso haría su debut en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Otros en la lista son Helstrom (quien tuvo serie ya cancelada en Hulu) y Hannibal King, el detective vampiro. El demonio Blackout y enemigo jurado de Ghost Rider sería el villano principal, con grandes ‘señales reales’ de Mephisto como futura aparición.

Parece Constantine, pero Hannibal King debutó en octubre de 1974, Tomb of Dracula #25. 11 años atrás.

El reporte no suena tan ajeno si tenemos en cuenta que Doctor Strange y Scarlet Witch compartirán pantalla en Multiverse of Madness. La película de Blade sigue en producción y la serie de Moon Knight en Disney+ es un hecho. Estos tres proyectos serían la base para el susodicho crossover fílmico.

Ninguno de estos rumoreados filmes de equipos ha sido oficialmente confirmado por Marvel Studios. Pero es claro que la compañía busca una forma de continuar, mas no reemplazar, el éxito de las películas conjuntas de Avengers. Explorar los planos interdimensionales y sobrenaturales sería la forma más ingeniosa de hacerlo.

Por el momento, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el 25 de marzo del 2022. Importante ver WandaVision antes de esta película.