Por fin ha salido a la luz el tráiler final de Avengers: Doomsday, la esperada producción cinematográfica de Marvel Studios que llegará a las salas de cine de Colombia y el resto de Latinoamérica el próximo 18 de diciembre. A menos de un mes de su debut en la gran pantalla, este tráiler final ofrece un vistazo más profundo a la historia de Avengers: Doomsday y despeja varias de las dudas que habían mantenido en vilo a los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel.

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El tráiler final de Avengers: Doomsday no solo confirma el reencuentro de personajes que no compartían escena desde hace siete años, sino que también presenta grandes alianzas entre distintos grupos de héroes de diferentes universos.

Luego de siete años Steve Rogers se reencuentra con sus antiguos compañeros y conoce a los «New Avengers»

El tráiler confirma una de las reuniones más esperadas —y emotivas— tras el cierre de Avengers: Endgame: el regreso de Steve Rogers (Chris Evans) y su reencuentro con su amigo Bucky Barnes (Sebastian Stan). En una breve escena del tráiler final de Avengers: Doomsday, ambos personajes se funden en un abrazo. Aunque aún está por verse si abordarán directamente la decisión de Steve por quedarse en el pasado y dejar a su mejor amigo «atrapado» en el presente esa decisión. Además, que conoceremos si deciden explicar cómo encaja el regreso del primer Capitán América con el Steve anciano que apareció al final de Endgame.

Además de volver a ver a sus antiguos aliados, el avance muestra la conformación de una gran alianza entre distintos equipos de héroes. Thor reconoce con cierto pesar que no conoce a la mitad de los nuevos integrantes que se suman a la batalla, confirmando la integración de estas nuevas generaciones de personajes junto a los veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel y algunos de los personajes del universo de los X-Men de FOX.

¿Por qué, el tráiler final de Avengers: Doomsday desmiente algunas de las teorías provenientes de las filtraciones?

Durante meses ha circulado en internet algunas teorías de que el Steve Rogers visto en los adelantos previos era en realidad Loki, interpretado por Tom Hiddleston. Estas especulaciones surgieron tanto por la apariencia distinta de Steve en pantalla como por escenas anteriores junto a Thor —quien mencionaba que le molestaba que Steve pudiera levantar el Mjölnir— y por las escenas adicionales de Avengers: Endgame Encore, donde Loki, en su papel como Dios de las Historias, visitaba la casa de Steve y Peggy para abordar las consecuencias de su permanencia en el pasado. Muchos creían que Marvel había alterado digitalmente los avances para ocultar a Loki o que el personaje usaría su magia para tomar la apariencia de Steve y ganarse la confianza de los héroes frente a Doctor Doom.

Sin embargo, el tráiler final de Avengers: Doomsday descarta estas teorías al centrarse casi por completo en el auténtico Steve Rogers. El adelanto incluye la revelación de que Steve y Peggy tienen un hijo ya bastante crecido —el mismo bebé con el que se le había visto anteriormente—, confirmando que se trata efectivamente de él y no de una ilusión. Si bien todavía queda margen para algún posible truco de edición —a los que Marvel ya nos tiene acostumbrados, como la presencia de Hulk en Avengers: Infinity War,— en escenas específicas como la del martillo Mjölnir o en la reunión de los Avengers y los X-Men. Ahora

Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial