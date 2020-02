Aves de Presa: ¿quién es quién?

Cuando surgieron las primeras noticias e imágenes promocionales de Aves de Presa, la próxima película basada en personajes de DC Comics, hubo algo de confusión. Aquellos que desconocen el mundo de los cómics no entendieron quiénes eran esos personajes que iban a acompañar a Harley Quinn ni comprendieron a qué se debía el curioso nombre. Por su parte, los fanáticos de los cómics se encontraron con una versión de las ‘Birds of Prey’ que no se parecían a su contraparte en las páginas. Ni siquiera contaban uno de sus miembros más populares.

El estreno de esta película se acerca rápidamente. Para aclarar la situación, vamos a hablar un poco de cada uno de sus personajes principales. Pero antes…

¿Qué son las Aves de Presa?

En los cómics, este es un grupo de superheroínas que lucha por la justicia principalmente en las calles de Ciudad Gótica (aunque también se les ha visto pasear por Metrópolis). Existe desde 1996 e inicialmente estaba conformado por el dúo de Canario Negro y Oráculo, la anterior Batichica. Eventualmente se les uniría Cazadora.

Con el paso de los años, algunas miembros se han ido y nuevas han ingresado. Superhéroes masculinos como Halcón y Condor también han formado parte de sus filas.

¿Quiénes son las Aves de Presa?

Ahora sí, es hora de hablar de los personajes que aparecen en la película.



Cazadora (Huntress)

En otro universo, Cazadora es Helena Wayne, hija de Batman y Gatúbela. Pero en el universo principal de los cómics es Helena Bertinelli. Esta joven creció presenciando los horrores del mundo de la mafia de Ciudad Gótica y el asesinato de su familia. Es una de las vigilantes más violentas y agresivas de la ciudad, lo que usualmente la pone en conflicto con Batman, sus compañeras y especialmente con Oráculo.

En la película es interpretada por Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs The World, Avenida Cloverfield 10). Aunque no usa su icónico traje, sí mantiene su pasado relacionado con la mafia y usa su tradicional ballesta.

Canario Negro (Black Canary)

Muchos la reconocen principalmente por su asociación con Flecha Verde —estaban casados en los cómics— y su aparición en la serie Arrow, pero apareció por primera vez en las página de The Flash.

Su identidad secreta es Dinah Lance, una metahumana con el poder de crear poderosas ondas sónicas al gritar. Es una experta artista marcial e incluso fue en una ocasión líder de la Liga de la Justicia. Es miembro fundadora de las Aves de Presa junto a Oráculo.

Jurnee Diana Smollett-Bell —a quien algunos reconocerán como Nicole, la esposa de Sam en True Blood— la interpreta en el filme. Allí, además de ser una vigilante, trabaja como cantante en uno de los establecimientos de Roman ‘Black Mask’ Sionis.

Cassandra Cain

En Aves de Presa, el papel de Ella Jay Basco es una ‘simple’ ladrona que ha atraído la ira de Black Mask, pero en los cómics fue una de las mujeres que usó el nombre de Batichica. En ese entonces, vistió un interesante traje que tapaba completamente su rostro. Al ser la hija de Lady Shiva, es una de las mejores artistas marciales del universo DC. Está entrenada para ser la perfecta asesina.

Después de abandonar el manto de Batichica, Cassandra ha adoptado otras identidades superheróicas como Black Bat y Orphan.

Renee Montoya

Ella es un personaje bastante familiar para los fanáticos de Batman, pues ha aparecido en la serie animada de los años noventa y en Gotham, donde fue interpretada por Victoria Cartagena.

Es una detective del Departamento de Policía de Ciudad Gótica que ha ayudado (y sido ayudada) por Batman muchas veces a lo largo de los años. Tras renunciar, asqueada por la corrupción existente en la organización, adoptó la identidad de The Question. De esta forma continuó luchando contra el crimen. Tiene reconocimiento por ser uno de los pocos personajes LGBTI del mundo de los cómics.

En Aves de Presa es interpretada por Rosie Perez, una veterana de la actuación que hemos visto en decenas de filmes y películas. Está investigando el imperio criminal Sionis y se cruza en el camino de Harley.

Harley Quinn

¿En serio tenemos que hablar de Harley? Ella no necesita presentación. Es uno de los personajes más populares del mundo de los cómics desde que apareció por primera vez en la serie animada de Batman, en 1992.

Aunque durante muchos años fue la amante y principal aliada del Guasón. Ha abandonado su lado cansada de los constantes abusos a los que era sometida. El problema es que desarrolló una terrible dependencia psicológica a su relación y ha regresado al lado de su abusador varias veces.

Cuando se logra mantener alejada del payaso príncipe del crimen, está al lado de Poison Ivy —con quien también tiene una relación— y Gatúbela como las ‘Sirenas de Ciudad Gótica’. Ellas pueden ser tanto villanas como antiheroinas, de acuerdo a la ocasión. También ha sido obligada a formar parte del Escuadrón Suicida.

Igual que en la película anterior, es interpretada por Margot Robbie. Es verdad que Harley nunca ha estado relacionada con las Aves de Presa en los cómics, pero es imposible negar el atractivo que tiene verla al lado de estos personajes. Es triste que no esté Barbara ‘Oráculo’ Gordon entre ellas.

¿Quiénes son los villanos en Aves de Presa?

Black Mask

Aunque ha sido parte de la galería de villanos de Batman desde mediados de los años ochenta, este malvado líder mafioso apenas vino a ser ampliamente reconocido por fuera de los cómics en la década pasada. Eso fue gracias a sus apariciones en la película animada Batman: Under the Red Hood y el videojuego Arkham Origins. Es un psicópata que disfruta torturando a sus rivales. Ocasionalmente usa una máscara hecha con el ébano que robó del ataúd de su padre.

El genial Ewan McGregor (Star Wars, Doctor Sueño) lo interpreta en la película como el nuevo empleador de Harley Quinn. Se obsesiona con ella y con atrapar a la ladrona Cassandra Cain.

Victor Zsasz

Otro personaje que alcanzó un gran nivel de popularidad gracias a su aparición en los videojuegos Arkham. Este asesino en serie, que hace una marca en su propia piel cada vez que asesina, es un villano recurrente en los cómics de Batman desde comienzos de los años noventa. También lo vimos en la serie Gotham, interpretado por Anthony Carrigan.

En Aves de Presa, este rol pertenece a Chris Messina (Argo). Además de ser el mismo asesino en serie de los cómics, es uno de los hombres de confianza de Black Mask.



Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) se estrenará en los cines de Colombia el 6 de febrero de 2020.