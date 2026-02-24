Cine y TV

Backrooms, el fenómeno de YouTube, recibe su primer tráiler de la película producida por A24

Si entras, no sales.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

A24 te lleva a una pesadilla liminal en la próxima película de terror Backrooms, una expansión a la gran pantalla del universo viral de terror originario en YouTube del director Kane Parsons. Producida por James Wan, A24 estrenará Backrooms en cines el próximo 29 de mayo.

«Encontré algo… Encontré un lugar», dice un hombre en el inquietante avance. «Es enorme ahí dentro. Simplemente sigue y sigue y sigue. Todas estas habitaciones. Este lugar las construyó. De hecho, es más como si las recordara. Y cuantas más veces recuerda algo, menos lo hace».

- Publicidad -

En la película, «Una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles». El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia. Esta película de terror y ciencia ficción se basa en el mundo de los vídeos virales de Kane Parsons. «Es un director y artista de efectos visuales de 20 años. Su serie viral de metraje encontrado en YouTube, The Backrooms, ha acumulado casi 100 millones de visualizaciones», señala el comunicado de A24.

The Backrooms son un lugar ficticio originado en un hilo de 4chan de 2019. Uno de los mejores ejemplos de la estética del espacio liminal, suelen representarse como una extensión extradimensional descomunal de habitaciones vacías, a las que se accede saliendo de la realidad (sin cortes). Fue Kane Parsons quien llevó esa mitología a un nuevo nivel con sus cortos de YouTube de Kane Pixels, que ahora tienen una expansión cinematográfica.

🚪

Una mirada al vacío

Hablamos con Team Vultures, el estudio colombiano que está haciendo un juego indie inspirado en Resident Evil
Hablamos con Team Vultures, el estudio…
Primeros detalles sobre el nuevo sobreviviente, mapa y el capítulo DLC de marzo de 2026 en Dead by Daylight
Primeros detalles sobre el nuevo sobreviviente,…
La historia de Crisol: Theater of Idols explicada – Análisis del ‘lore’ y simbolismo del juego
La historia de Crisol: Theater of…
Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
Crisol: Theater of Idols – Reseña…
Poppy Playtime: así es la jugabilidad del capítulo final (5) y todos los cambios de la nueva actualización
Poppy Playtime: así es la jugabilidad…
Clive Barker’s Hellraiser: Revival, este es el violento tráiler de la historia del juego
Clive Barker’s Hellraiser: Revival, este es…
Libro arte de Spider-Man: Un nuevo día confirma sinopsis y tiempo transcurrido desde Sin camino a casa
Nuevos pósteres oficiales de Super Mario Galaxy: La película, un universo de referencias
Spider-Noir: mucho poder y cero responsabilidad en el primer tráiler en español latino de la serie de Prime Video
One Piece live action: Netflix comparte una carta de Oda y todos los detalles del estreno de la segunda temporada
Nuevas imágenes de la serie en acción real del no tan amigable vecino Spider-Noir con Nicolas Cage
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Pokémon Fire Red / Leaf Green suben a la cima del Mt. Silver como los juegos más vendidos en la eShop de Switch
Siguiente artículo My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) recibirá un spin-off mientras espera anuncio de la temporada 3 del anime
No hay comentarios

Lo último

Discord aplaza su controversial verificación de edad, dice que solo una minoría de sus usuarios tendrán que hacerla
Tecnología
El juego de carreras en mundo abierto de los creadores de Forza ha sido abandonado por Amazon Games
Videojuegos
Resident Evil Requiem: esta es la hora en la que estará disponible el juego
Videojuegos
El grupo de Friends se toma los McCombos de McDonald’s como las nuevas figuras coleccionables
Cultura POP