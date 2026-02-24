Backrooms, el fenómeno de YouTube, recibe su primer tráiler de la película producida por A24

A24 te lleva a una pesadilla liminal en la próxima película de terror Backrooms, una expansión a la gran pantalla del universo viral de terror originario en YouTube del director Kane Parsons. Producida por James Wan, A24 estrenará Backrooms en cines el próximo 29 de mayo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

«Encontré algo… Encontré un lugar», dice un hombre en el inquietante avance. «Es enorme ahí dentro. Simplemente sigue y sigue y sigue. Todas estas habitaciones. Este lugar las construyó. De hecho, es más como si las recordara. Y cuantas más veces recuerda algo, menos lo hace».

En la película, «Una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles». El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia. Esta película de terror y ciencia ficción se basa en el mundo de los vídeos virales de Kane Parsons. «Es un director y artista de efectos visuales de 20 años. Su serie viral de metraje encontrado en YouTube, The Backrooms, ha acumulado casi 100 millones de visualizaciones», señala el comunicado de A24.

The Backrooms son un lugar ficticio originado en un hilo de 4chan de 2019. Uno de los mejores ejemplos de la estética del espacio liminal, suelen representarse como una extensión extradimensional descomunal de habitaciones vacías, a las que se accede saliendo de la realidad (sin cortes). Fue Kane Parsons quien llevó esa mitología a un nuevo nivel con sus cortos de YouTube de Kane Pixels, que ahora tienen una expansión cinematográfica.