Bandai Namco y la productora A24 preparan una película en acción real de Elden Ring

Bandai Namco Entertainment y A24 anunciaron una colaboración con el escritor y director Alex Garland (Civil War, 28 Years Later) para una adaptación cinematográfica en acción real del conocido Elden Ring de FromSoftware. Elden Ring fue creado bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki, basándose en una historia mitológica escrita por George R. R. Martin, autor de la serie de novelas de fantasía Canción de Hielo y Fuego, adaptada por HBO en Game of Thrones.

Para llevar al cine el mundo épico y la intensa acción de Elden Ring, el proyecto contará con el cineasta Alex Garland como guionista y director. La película será producida por Peter Rice junto a Andrew Macdonald y Allon Reich de DNA, además de George R. R. Martin y Vince Gerardis.

Elden Ring es un RPG de acción ambientado en un auténtico mundo de fantasía oscura. El juego permite a los jugadores explorar vastos entornos y calabozos para disfrutar de la sensación de logro que proporciona superar obstáculos y desafíos. Combinando las capacidades de desarrollo de FromSoftware y el poder de ‘marketing’ de Bandai Namco, este título salió a la venta el 25 de febrero de 2022 y ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo. También recibió múltiples premios a juego del año, entre otros a Miyazaki.

Un ‘spin-off’ de Elden Ring, Nightreign, se lanzará simultáneamente en todo el mundo el viernes 30 de mayo de 2025. El título es un juego de acción en el que los jugadores cooperan para superar diversas situaciones desafiantes. Aunque conserva elementos de Elden Ring, como las armas y los enemigos, el juego se ha rediseñado para ofrecer a los jugadores una experiencia de juego completamente nueva. Los jugadores podrán elegir entre un elenco de personajes únicos para enfrentarse a una nueva amenaza.

Elden Ring: Tarnished Edition, una versión todo en uno de Elden Ring para Nintendo Switch 2, saldrá a la venta en 2025. Incluye contenido del DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree lanzado en junio del 2024 y también cuatro nuevos conjuntos de armadura. Así como una nueva función de personalización de apariencia para Torrent the Spectral Steed (3 variantes).