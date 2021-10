Batgirl: Brendan Fraser interpretará al villano de la película

Las fuentes del medio Deadline han confirmado que un rostro conocido se ha unido a la producción de la película Batgirl: Brendan Fraser. Mejor conocido por la trilogía de La momia, aunque recientemente ha tenido un resurgimiento por su participación en The Whale y Killers of the Flower Moon (2021), este actor coprotagonizará la cinta junto con Leslie Grace como el villano principal. A continuación, les contaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué villano interpretará Brendan Fraser?

Brendan Fraser dará vida a Firefly (Luciérnaga), el villano de la película Batgirl.

¿Quién es Firefly (Luciérnaga), el villano en la película Batgirl?

Se desconoce si Firefly (Brendan Fraser) será el único villano que aparecerá en la película Batgirl.

Creado por el guionista France Herron y el dibujante Dick Sprang, Firefly (Luciérnaga) debutó en Detective Comics #184 (1952). En su primera aparición, Firefly (Luciérnaga) era un criminal que utilizaba trucos de luz para realizar sus robos. Sin embargo, el villano fue reinventado como un pirómano con lanzallamas tras el reinicio del universo DC en Crisis en Tierras Infinitas (1986).

Aunque Garfield Lynns es el Firefly (Luciérnaga) original y el portador más conocido del manto, hay otro individuo que adoptó la identidad del supervillano. Creado por el escritor Bill Finger y el dibujante Sheldon Moldoff, Ted Carson no sufre de la misma condición que Lynns. Su interpretación original lo presentaba como el heredero de una fortuna que recurrió al crimen después de gastar toda su herencia. Esto cambió en los Nuevos 52 y DC Rebirth.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la película Batgirl?

La película Batgirl todavía no tiene fecha de estreno.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Adil El Arbi y Bilall Fallah, dúo conocido por dirigir Black y Bad Boys para siempre (2019), son los directores de Batgirl. Christina Hodson, conocida por hacer el guion de Aves de presa (2020), es la guionista. Kristin Burr, conocida por producir Dora y la ciudad perdida (2019) y Cruella (2021), ejerce como productora. Además de Grace y Fraser, se ha confirmado la participación de Jacob Scipio. Este actor es conocido por su papel en The Outpost (2019).

¿De qué tratará la película Batgirl?

Por el momento, la trama de Batgirl permanece como un misterio. Lo único que se sabe es que la cinta será protagonizada por Barbara Gordon (Leslie Grace). Se desconoce si aparecerán otros miembros de la Batifamilia o si se relacionará con alguna de las cintas recientes de DC.

¿Se estrenará en cines?

No, Batgirl se estrenará exclusivamente en el servicio de ‘streaming’ HBO Max.

Fuente: Deadline