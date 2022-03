Si ya leyeron nuestra reseña de Batman (2022), saben que esa película nos fascinó, pero hubo algunos detalles que nos desagradaron como el innecesario cameo de el Joker (el Guasón). Ahora surgió una escena borrada que confirma que el ‘nemesis’ del hombre murciélago tenía un papel ligeramente más importante en este filme.

El video que pueden ver en la parte superior de esta nota muestra que el payaso príncipe del crimen iba a cumplir un rol «hannibalesco».

Durante su investigación de los asesinatos cometidos por el Acertijo, Batman visita al Joker (Guasón) en una celda del Asilo de Arkham para que le de su perspectiva de la situación. Esto sugiere que el protagonista atrapó a este villano antes de los eventos de la película y que ya tiene cierta familiaridad hacia él. El Joker le da una opinión bastante acertada: el Acertijo es una especie de fanático de Batman y los asesinatos son personales. También acierta que Bruce teme que sus acciones como vigilante no sean muy diferentes a lo que está haciendo este asesino en serie.

El actor que interpreta al Joker (Guasón) en esta escena borrada de Batman y en el cameo que sí quedó al final de la película de 2022 es Barry Keoghan. Recientemente lo vimos interpretando a Druig en Eternals, la película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Al final de cuentas, fue acertado eliminar esta escena de la edición final de la película. No solo porque ya era demasiado larga, sino porque no aporta realmente nada a la trama y la presencia del Joker no termina siendo más que ‘fanservice’. Lo único malo es que las similitudes que tiene este momento con El Silencio de los Inocentes hubieran podido inspirar mucho ‘fanart’ y memes divertidos.

Es probable que veamos más de Barry Keoghan como el Joker (Guasón) en la muy posible secuela de Batman (2022).

Fuente: Fandango