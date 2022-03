Batman (2022) – Reseña

El caballero de la noche es considerada una de las mejores y más influyentes películas de superhéroes de todos los tiempos. Es realmente un gran filme y una de las más interesantes representaciones del hombre murciélago en la gran pantalla. Pero tras su decepcionante secuela y las apariciones del personaje interpretado por Ben Affleck en el Universo Extendido de DC, muchos nos preguntamos qué iba a pasar con su siguiente encarnación. Batman (2022) tiene la respuesta: volver a lo que hizo excelente a la segunda película de la trilogía de Christopher Nolan.

En su intento de corregir el rumbo cinematográfico de Batman, esta nueva historia abandona cualquier vínculo posible con el resto de películas del universo DC. Se aleja de los elementos más fantásticos y menos realistas para convertirse en un drama policial sobre crimen organizado y asesinos en serie. Además del filme de Nolan, recibe influencias de películas neo-noir como Seven y Los Ángeles al desnudo. ¿Es suficiente para mantener interesado al público en este sobreexpuesto superhéroe?

Afortunadamente, la encarnación de Batman de 2022 no nos hace sufrir de nuevo la historia de su origen. Cuando el filme comienza, el enmascarado lleva un buen tiempo trabajando como vigilante y ya tiene una relación establecida con el futuro comisionado James Gordon. Esta versión de Ciudad Gótica es mucho más corrupta y decadente de lo que habíamos visto anteriormente en la pantalla, con noches llenas de crimen y violencia que no estarían fuera de lugar en La Purga. La película toma su tiempo creando una ambientación cruel y deprimente, por lo que no resulta extraño cuando el mismo alcalde es asesinado en su propia casa.

Así comienza la cacería de un asesino en serie que comienza a matar a figuras importantes de la política de la ciudad a los que acusa de ser corruptos. Se trata de El Acertijo. En cada una de sus escenas de crimen, deja adivinanzas que Batman debe resolver para comprender sus planes.

Esta es una versión de El Acertijo muy diferente a la que hemos visto en los cómics y caricaturas. Está claramente inspirado en el asesino del zodiaco, el villano de Saw: el juego del miedo y jóvenes radicalizados por internet. Aunque puede impactar por su brutalidad, encaja muy bien en esta nueva versión del universo de Batman.

Pero no es el único miembro de la ‘galería de villanos’ del hombre murciélago que aparece en esta película. Tenemos a Gatúbela, el Pingüino, Carmine Falcone y un cameo que apunta hacia una inevitable secuela. Ellos le presentan a Batman complejas subtramas de conspiraciones, relaciones familiares y secretos políticos. Todo está entrelazado de forma que opaca un poco el sentido del misterio principal, pero no podemos negar que el truco funciona. Aunque no hay una gran revelación final, es intrigante ver a los personajes desentrañar esta red de crímenes.

La innecesaria complejidad de la historia es tan grande que se requieren casi tres horas para contarla. Batman (2022) es una película muy larga. Sorprendentemente, la culpa no está en las escenas de drama y misterio, sino en las secuencias de acción. La persecución a El Pingüino en el Batimovil y un par de tiroteos no cumplen ningún propósito real en la trama. Parecen estar allí simplemente porque “esta es una película de superhéroes y por lo tanto debe tener escenas de acción”. Esto afecta negativamente la película porque es claro que el director Matt Reeves y compañía no estaban muy interesados en las peleas y los carros. Su objetivo estaba en la historia de detectives y en ofrecer una mirada más crítica de Bruce Wayne.

Para dejar aún más claro que esta es una “película muy seria”, Batman (2002) tiene grandes aspiraciones temáticas. Pone al protagonista a reflexionar sobre su rol de vigilante y a preguntarse si sus acciones tienen un efecto positivo en la ciudad. También critica el privilegio de los blancos y los ricos que se benefician o no son afectados por la corrupción de la policía y los políticos. Esto crea un tono aún más oscuro, realista y deprimente que el de otras películas de la franquicia y que se traslada al personaje de Bruce Wayne.

Hubo muchas críticas hacia la elección Robert Pattinson como Batman de parte de quienes solo lo han visto como Edward en los filmes de Crepúsculo. Esto es injusto. Él es un gran actor y hace un excelente trabajo en este personaje. Luce increíble en el nuevo batitraje —batiarmadura blindada, mejor dicho—, pero como Bruce Wayne es desgarbado, descuidado y enfermizo. Este es un Batman claramente deprimido y sin sentido de autopreservación. Cree que no tiene nada importante en su vida y se nota en su actitud despectiva hacia todo lo que lo rodea.

Pattinson también tiene una química fantástica con Zoe Kravitz, que está absolutamente genial como Selina Kyle / Gatúbela. A pesar del enfoque que puso la publicidad en su relación, la verdad es que no profundizan tanto en ella como nos gustaría y la película se olvida de ella por ratos muy largos.

Los actores detrás del murciélago y la gata no están solos. Jeffrey Wright (James Gordon), Colin Farrell (irreconocible como El Pingüino), John Turturro (Carmine Falcone) y el resto del elenco hacen un trabajo de lujo en Batman (2022). A pesar de la presencia de un hombre adulto vestido como murciélago —al que reaccionan de acuerdo a lo absurdo que es— se comportan como si estuvieran en el drama criminal serio que esta película pretende ser.

La grandes ambiciones, larga duración y las pesadas expectativas del público evitan que este filme alcance la excelencia. Para comenzar, su ritmo no es el mejor y no sabe cuándo terminar. Contamos al menos cuatro momentos en los que los créditos hubieran podido comenzar naturalmente, pero la película sigue y sigue. Su misterio principal es más complicado que interesante y algunos momentos de su investigación, como cuando un Bruce descamisado trata de unir los cabos pintando el piso de su casa, pecan por pretenciosos.

Lo sorprendente es que, a pesar de todos esos problemas, Batman (2022) no deja de ser una gran película. Aunque toma elementos de cómics como Hush, El largo Halloween, la trilogía de Nolan y el videojuego The Telltale Series, crea una identidad propia y ofrece una interesante visión del hombre murciélago. Las actuaciones son estelares y la inquisitiva cámara de Matt Reeves hace que los callejones y siluetas de Ciudad Gótica resalten. Si deciden verla en cine en lugar de esperar que llegue a HBO Max, busquen un teatro con un buen proyector. Cuando decimos que es una película oscura no nos referimos solo a su temática.