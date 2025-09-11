Cine y TV

Batman Azteca sí llegará a los cines de Colombia y y ya tiene fecha de estreno

Nuestro pueblo indígena tiene su propio héroe.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Hace unas semanas, cuando les mostramos el tráiler de la próxima película animada de DC Comics, dijimos que iba a llegar directamente a servicios digitales, pero los planes cambiaron. Nos enteramos que la esperada Batman Azteca: Choque de Imperios sí se estrenará en los cines de varios países de Latinoamérica — incluyendo Colombia — y su fecha de estreno será el jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta cinta animada dirigida por Juan José Meza-León —que trabajó en series como Rick & Morty y Harley Quinn— está basado en el cómic ‘Elseworlds’ del mismo nombre que reimagina a Batman y a sus enemigos como guerreros del imperio azteca y conquistadores españoles durante el mal llamado «descubrimiento de América». Si no han visto el tráiler, lo pueden encontrar de nuevo a continuación y en español.

Hablando de la versión en español de esta película, en ella podremos oír a actores de voz mexicanos como Horacio García Rojas, Omar Chaparro y Álvaro Morte. La versión en inglés contará con las actuaciones de voz de Jay Hernandez (Magnum P.I., Hostal, Suicide Squad) y Raymond Cruz (Sons of Anarchy, Mayans F.C., Better Call Saul).

Ahora que sabemos que sí podremos ver Batman Azteca: Choque de Imperios en los cines de Colombia y que no tendremos que esperar un posible estreno en HBO Max, tendremos que estar pendientes de las carteleras de los cines locales para conocer cuáles la tendrá y las horas de las funciones.

Quiénes son todos los superhéroes del mural del Salón de la Justicia en Superman
Nintendo actualiza dos registros de DS tras aparecer un año atrás en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU
Nintendo y The Pokémon Company patentaron la mecánica «invocar un personaje para pelear contra otro» – Podría tener graves consecuencias
La skin y objetos de Peacemaker en Fortnite fueron revelados en una filtración
Todos los anuncios de Apple en el evento de iPhone 17 y el nuevo iPhone Air
Hollow Knight: Silksong – Reseña (PC)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Nuestros rivales en Apex Legends van a explotar (literalmente) en el nuevo evento Hierro Salvaje
No hay comentarios

Lo último

Nuestros rivales en Apex Legends van a explotar (literalmente) en el nuevo evento Hierro Salvaje
Videojuegos
My Hero Academia: The Revo de Porno Graffitti será el opening de la tercera temporada
Videojuegos
Legacy of Kain: Defiance y Persona 5 Tactica son dos de los juegos para PS Plus Extra y Premium en octubre de 2025
Videojuegos
Así es el doblaje al español de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze que llegará en octubre
Anime y Manga