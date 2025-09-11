Batman Azteca sí llegará a los cines de Colombia y y ya tiene fecha de estreno

Hace unas semanas, cuando les mostramos el tráiler de la próxima película animada de DC Comics, dijimos que iba a llegar directamente a servicios digitales, pero los planes cambiaron. Nos enteramos que la esperada Batman Azteca: Choque de Imperios sí se estrenará en los cines de varios países de Latinoamérica — incluyendo Colombia — y su fecha de estreno será el jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta cinta animada dirigida por Juan José Meza-León —que trabajó en series como Rick & Morty y Harley Quinn— está basado en el cómic ‘Elseworlds’ del mismo nombre que reimagina a Batman y a sus enemigos como guerreros del imperio azteca y conquistadores españoles durante el mal llamado «descubrimiento de América». Si no han visto el tráiler, lo pueden encontrar de nuevo a continuación y en español.

Hablando de la versión en español de esta película, en ella podremos oír a actores de voz mexicanos como Horacio García Rojas, Omar Chaparro y Álvaro Morte. La versión en inglés contará con las actuaciones de voz de Jay Hernandez (Magnum P.I., Hostal, Suicide Squad) y Raymond Cruz (Sons of Anarchy, Mayans F.C., Better Call Saul).

Ahora que sabemos que sí podremos ver Batman Azteca: Choque de Imperios en los cines de Colombia y que no tendremos que esperar un posible estreno en HBO Max, tendremos que estar pendientes de las carteleras de los cines locales para conocer cuáles la tendrá y las horas de las funciones.