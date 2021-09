The Batman: HBO Max está trabajando en un ‘spin-off’ del Pingüino

Aunque faltan varios meses para el estreno de The Batman, Matt Reeves —director de la película— continúa trabajando en varios proyectos dirigidos a expandir su visión del universo del hombre murciélago. El año pasado, Reeves dio a conocer que está trabajando en una serie ambientada en el mismo universo que The Batman e inspirada en el cómic Gotham Central. Ahora, Deadline ha informado que HBO Max está produciendo una serie protagonizada por uno de los villanos que hará acto de presencia en la cinta: el Pingüino.

¿Dónde podrá verse el ‘spin-off’ de The Batman protagonizado por el Pingüino?

La serie ‘spin-off’ del Pingüino se estrenará en HBO Max. Cabe recordar que esta no será la única serie basada en DC que se estrenará exclusivamente en el servicio de ‘streaming’. Entre estas se encuentra Batman: Caped Crusader, Peacemaker, Batgirl y Green Lantern.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la serie ‘spin-off’ del Pingüino?

Matt Reeves

Por el momento, la serie ‘spin-off’ del Pingüino para HBO Max no tiene fecha de estreno.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Al igual que la serie inspirada en Gotham Central, la serie ‘spin-off’ del Pingüino tendrá a Matt Reeves y Dylan Clark como productores ejecutivos. Lauren LeFran, mejor conocida por ser productora en las series Impulse y Agents of S.H.I.E.L.D, ejercerá como guionista principal.

¿De qué tratará el ‘spin-off’ de The Batman protagonizado por el Pingüino?

HBO Max no ha compartido detalles específicos sobre la serie ‘spin-off’ del Pingüino, pero Deadline ha descrito que será una historia al estilo de Caracortada (1993). No se sabe si se ambientará antes o después de los eventos de The Batman. Sin embargo, la serie será protagonizada el mismo actor que dará vida al Pingüino en dicha cinta: Colin Farrell.

Fuente: Deadline