Hace 2 meses, The Batman recibió un adelanto dentro del marco de DC FanDome 2021. Aunque este tráiler dejó ver a los actores que participarán en la primera historia de la más reciente reinterpretación del hombre murciélago y sus crudas escenas de acción, no mostró mucho sobre la dinámica entre Batman (Robert Pattinson) y Gatúbela (Zoë Kravitz). Por fortuna, Warner Bros. Pictures ha compartido un regalo de navidad tardío: un nuevo tráiler. Este no solo se enfoca en susodicha relación, una de las más icónicas de los cómics, sino que deja ver más de la obsesión de Bruce Wayne/Bruno Díaz y la cruzada del Acertijo (Paul Dano) para revelar los oscuros secretos de Ciudad Gótica, relacionados con el legado de los Wayne.

Similar al anterior, este tráiler también deja ver escenas de acción familiares e inéditas.

¿Cuándo será la fecha de estreno de The Batman en Colombia?

La fecha de estreno de The Batman será el 4 de marzo de 2022. Por el momento se desconoce si el estreno de The Batman en Colombia y el resto de Latinoamérica compartirá la misma fecha.

¿Cuándo llegará The Batman a HBO Max?

En el más reciente episodio del podcast Recode, Jason Kilar —CEO de WarnerMedia— dio a conocer que The Batman estará disponible en HBO Max 45 días después de su estreno en cines. En otras palabras, The Batman podría llegar a HBO Max el 19 de abril de 2022.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

El más reciente tráiler de The Batman muestra que Gatúbela en un principio actuará como antagonista, mas no como una villana. Sin embargo, eventualmente unirá fuerzas con el hombre murciélago.

Matt Reeves —conocido por dirigir las últimas dos películas de El planeta de los simios— no solo es el director de The Batman, sino que también ejerce como guionista y productor. Peter Craig —conocido por ser el guionista de Atracción peligrosa (2010)— también trabajó en el guion y Dylan Clark —que ejerció como productor de la última trilogía de El planeta de los simios— acompaña a Reeves como productor. El largometraje contará con las actuaciones de Robert Pattinson, Paul Dano, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis y Colin Farrell.

¿De qué tratará The Batman?

Si bien The Batman no es una historia de origen, presentará a un hombre murciélago que todavía está verde en ciertos aspectos. Ambientada en medio del segundo año de lucha contra el crimen de Batman, la trama gira alrededor de Bruce Wayne/Bruno Díaz (Robert Pattinson) descubriendo lo profunda que es la corrupción en las altas esferas de Gotham y cómo inevitablemente se conecta con su familia. Mientras lidia con una terrible posibilidad, el caballero oscuro también deberá poner alto a un nuevo asesino serial: El Acetijo (Paul Dano).

Fuente: Warner Bros. Pictures