El estreno de Black Widow ya rompió un récord de taquilla de la era de la pandemia

Parece que aquellos que decían que la pandemia representaría el fin de las salas de cine estaban equivocados. Ya habíamos visto algunas películas cuya recaudación de taquilla en las noches de estreno eran prometedoras, como los $4.8 millones de dólares de Un lugar en silencio 2 y los $7.1 millones de Rápidos y Furiosos 9 (cuya reseña pueden leer aquí). Pero Black Widow los superó a todos recaudando $13.2 millones en su estreno el jueves 8 de julio.

Muchas personas todavía se encuentran recluidas en sus casas por miedo a la pandemia de COVID-19 —que, a pesar de las vacunaciones, sigue presente— y no cabe duda que algunos prefirieron pagar el acceso Premium de Disney+ para ver esta película sin salir. También hay salas de cine que limitan el aforo por temas de bioseguridad. A pesar de todo esto, Black Widow logró superar la taquilla del día del estreno de otras películas de Marvel Studios como Guardianes de la Galaxia ($11.2 millones) y Ant-Man and the Wasp ($11.5 millones).

A pesar de estos buenos números, todavía no podemos prever si Black Widow convertirá en un ‘verdadero’ éxito de taquilla o no. Tal vez sea verdad que los cines no están muertos todavía, pero la pandemia de COVID-19 definitivamente sí altero la forma en que vemos películas en todo el mundo y no volveremos pronto a las salas llenas del pasado. Las personas todavía tienen, con mucha razón, miedo del virus.

Esperamos que todos aquellos que vamos a cine a ver este filme lo hagamos de forma segura y en teatros que obliguen a sus asistentes a mantener una distancia segura y respetar las medidas de bioseguridad.

Pronto tendremos nuestra reseña de Black Widow aquí en GamerFocus. ¡Sigan muy pendientes!

Fuente: Deadline