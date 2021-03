Poco a poco, las audiencias comienzan a regresar a los cines en todo el mundo. A pesar de eso —y en contra de lo que habían insinuado antes— Disney y Marvel Studios han decidido que Black Widow será publicada en Disney+ en la misma fecha de su estreno en teatros, la cual ha cambiado nuevamente.

De acuerdo a los estudios, la nueva fecha de estreno de Black Widow, tanto en cines como en el servicio de ‘streaming’ Disney+, será el 9 de julio de 2021. Este es un retraso de más de dos meses respecto a la fecha planeada anteriormente: el 7 de mayo.

¿Cuándo se estrenará Black Widow en Colombia?

Como es costumbre, lo más probable es que la fecha de estreno de Black Widow en Colombia sea un día antes de su llegada al mercado norteamericano y la veremos en cines el 8 de julio de 2021. Si quieren verla en Disney+, tendrán que pagar la cuota de ‘Premier Access’. En Colombia, esta cuesta 50.000 pesos además del pago la suscripción mensual. Eventualmente, este filme será agregado a la lista normal de películas del servicio, pero no sabemos cuánto tiempo tomará esto.

Parece que el sistema de ‘Premier Access’ ha resultado exitoso para Disney+. Hasta el momento, Mulán, Soul y Raya y el último dragón han sido ofrecidas al público mediante esta modalidad, con esta última estrenándose allí el mismo día que llegó a los cines.

Black Widow no es la única película que cambió de fecha de estreno. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha sido aplazada hasta el 3 de septiembre de 2021. Luca será lanzada directamente en Disney+, sin cargo extra, el 18 de junio. Por su parte, Cruella sigue planeada para el 28 de mayo, pero también estará disponible mediante ‘Premier Access’ en el servicio de streaming.

Fuente: Variety