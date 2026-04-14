Bloodborne: ni un remake ni una secuela, Sony anuncia una película animada con clasificación R

Sony Pictures y PlayStation Productions han anunciado oficialmente el desarrollo de una adaptación cinematográfica animada del videojuego Bloodborne. Durante la presentación en CinemaCon 2026, Sanford Panitch, presidente de Sony Pictures Entertainment, confirmó que el proyecto contará con una clasificación R. Esto con el objetivo de mantener la estética de violencia y horror gótico que caracteriza al universo creado por FromSoftware.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Bloodborne. Seguir

¿Quiénes estarán a cargo de la película animada de Bloodborne?

La cinta será co-producida por PlayStation Productions y Lyrical Animation, división de la firma Lyrical Media, que también participará en el financiamiento. Otro detalle de la producción revelado en la CinemaCon 2026 detalla que Seán McLoughlin, conocido como Jacksepticeye, será uno de los productores de la película animada de Bloodborne. McLoughlin ha sido seleccionado por su trayectoria de más de una década analizando el juego en su canal de YouTube.

Aunque los detalles sobre la historia de la película de Bloodborne no han sido revelados. Gracias al anuncio sabemos que el filme se centrará en la ciudad de Yharnam. Este es un lúgubre lugar afectado por una plaga que transforma a sus habitantes en criaturas hostiles. El proyecto surge tras el éxito comercial del videojuego original, desarrollado por FromSoftware, que ha superado las nueve millones de unidades vendidas desde su lanzamiento exclusivo para PlayStation 4 en 2015. Además, es uno de los juegos que todos los años es comúnmente nombrado en múltiples rumores sobre su regreso al mundo de los videojuegos.

¿Qué otras adaptaciones de videojuegos tiene a cargo Sony en el 2026?

Este anuncio se integra en la estrategia de Sony Pictures para trasladar exitosas propiedades intelectuales de videojuegos al cine. Ya que, la compañía actualmente se encuentra desarrollando varios proyectos de manera simultánea. Entre estas producciones destacan la adaptación de Helldivers, dirigida por Justin Lin y protagonizada por Jason Momoa. Así como el filme de The Legend of Zelda, dirigido por Wes Ball en una colaboración directa con Nintendo para llevar su franquicia a la gran pantalla.

A diferencia de estos títulos, que se ejecutarán bajo el formato de acción real, Bloodborne empleará la animación como recurso para recrear con fidelidad el complejo diseño visual y los niveles de violencia explícita. Por el momento, el estudio de animación encargado del proyecto y la fecha de lanzamiento oficial permanecen bajo reserva por parte de la productora. Así que deben estar pendientes, Ya que, nosotros les estaremos informando como evoluciona esta noticia.

¿Cuál es la historia de Bloodborne?

La historia de Bloodborne se origina con el descubrimiento de una sustancia de propiedades milagrosas, conocida como la «sangre antigua», en unas tumbas subterráneas. Este hallazgo impulsó la creación de la Iglesia Curativa en la ciudad de Yharnam, institución que popularizó el uso de la sangre para sanar enfermedades. Sin embargo, el consumo de este fluido derivó en una epidemia que transforma a los habitantes en bestias violentas, obligando a la formación de Cazadores encargados de contener la amenaza de manera discreta y, posteriormente, a través de cacerías públicas.

A medida que la plaga consume la ciudad, se revela que la sangre proviene de los Grandes, entidades cósmicas de otros planos de existencia que han influido en la humanidad desde tiempos antiguos. A raíz de esto, facciones de la Iglesia intentan trascender la condición humana mediante experimentos atroces y rituales para contactar a estos seres espaciales. En el título, lo jugadores asumen el rol de un cazador que debe desentrañar los misterios de la ciudad, enfrentando tanto a los ciudadanos transformados como a las deidades cósmicas que rigen este ciclo de locura y sangre.

Fuente: Variety