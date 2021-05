Bob Esponja: una película de Arenita estaría en producción

La franquicia Bob Esponja no es ajena a la gran pantalla. Desde el debut de la serie para niños en 1999, la esponja amarilla ha protagonizado tres filmes teatrales: Bob Esponja: La película (2004), Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (2015) y Bob: Esponja: Al rescate (2020). No obstante, esta última cinta no fue proyectada en cines por culpa de la pandemia de COVID-19.

Por supuesto, esta situación no ha ralentizado el mercadeo de la serie. Esta continúa recibiendo toda clase de mercancía y ‘spin-offs’. Recientemente, Kamp Koral se estrenó en Paramount+ y Nickelodeon anunció El Show de Patricio. Sin embargo, habrá más ‘spin-off’.

Según el medio Collider, Nickelodeon está trabajando en una película protagonizada por la ardilla texana, bióloga marina, amante del karate y amiga de Bob Esponja: Arenita Mejillas.

¿Quién dirigirá la película de Arenita?

Según Collider, la película de Arenita será dirigida por Liza Johnson. Esta directora es mejor conocida por cintas como Return (2011) y Hateship Loveship (2013).

¿De qué tratará la película de Arenita?

Las fuentes de Collider indican que Kazimieras G. Prapuolenis y Tom J. Stern —responsable de escribir múltiples episodios de Bob Esponja y guionista de “El día de apreciación de Bob Esponja”, respectivamente— se encargarán del guion. Más allá de eso, lo único que se sabe de la cinta es que será una mezcla de animación y acción real al estilo de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y películas similares. Se desconoce si Bob Esponja aparecerá en la película de Arenita.

¿Cuándo será la fecha de estreno?

Por el momento, la película de Arenita no tiene fecha de estreno. Sin embargo, Collider prevee que la filmación comience en agosto de este año en Nuevo México. Se desconoce el elenco.

¿Se estrenará en cines?

Según las fuentes de Collider, la película de Arenita no se estrenará en cines. En cambio, verá la luz del día en un servicio de ‘streaming’ no especificado. Aunque es probable que se trate de Paramount+, también existe la posibilidad de que Nickelodeon esté buscando al mejor postor.

Fuente: Collider