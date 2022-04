Amada por unos y odiada por otros, la saga Fast & Furious se ha convertido en una de las más populares series de películas de todos los tiempos. Cada entrega ha presentado secuencias de acción más elaboradas y ridículas que la anterior mientras aumenta cada vez más la ‘familia’ protagonista. La décima parte no será la excepción. Mediante una publicación en Instagram, Vin Diesel anunció que Brie Larson, mejor conocida por su papel en Capitana Marvel, se ha unido al elenco de Rápidos y Furiosos 10.

El mensaje dice lo siguiente: «¿Ven este ángel sobre mi hombro haciéndome reír? Ustedes dirán ‘esa es la Capitana Marvel’. Claramente hay mucho amor y sonrisas en esta imagen. Lo que no ven es el personaje que será introducido en Fast10. No tienen idea lo increíble que ella será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, intelecto y su Óscar, ja ja ja, es un alma profunda que agregará algo que no esperaban pero deseaban. Bienvenida a la familia Brie».

Todavía no sabemos si Brie Larson será una heroína o una villana en Rápidos y Furiosos 10, pero Vin Diesel hace sentir con su discurso que será muy relevante para la trama.

Aparte de esto, hay muchos rumores sobre la película que será dirigida nuevamente por Justin Lin. Algunos dicen que será el final de la saga y que estará partida en dos filmes. Presumiblemente también contará con las actuaciones de Jason Momoa y Daniela Melchior. No está confirmado si Dwayne ‘La Roca’ Johnson volverá, pero parece que no.

Fuente: cuenta oficial de Vin Diesel en Instagram