A simple vista, la película de terror Buddy parece ser una simple parodia de series infantiles como Barney y sus amigos con un asesino, pero la verdad es que es mucho más que esto. Buddy ofrece una historia surrealista y llena de misterio que la ha destinado a convertirse en un clásico de culto y que ya tiene a un grupo de fanáticos obsesionados analizando cada detalle del escenario y cada línea de diálogo tratando de desentrañar sus secretos. Si ustedes quedaron intrigados, aquí les ofrecemos un análisis a fondo del ‘lore’, nuevas teorías sobre qué está pasando y los secretos de este aterrador filme.

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Sobra decir que este artículo está lleno de spoilers y solo recomendamos seguir leyendo si ya vieron la película.

Si están aquí es porque ya vieron la película, así que no vamos a perder tiempo resumiendo la trama. Vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que en realidad está pasando?

Cómo funciona el mundo de Buddy

Empecemos por lo que la película sí muestra, tenemos confirmado y podemos usar como base para entender todo lo demás. El show de Buddy pretende ser una programa infantil de los años 90 en el que los niños recurrían a un personaje fantástico para aprender lecciones positivas sobre el día a día, lo que significa que sigue la misma estructura de un capítulo de Barney y sus amigos. Los niños aprenden sobre algo, cantan y bailan una canción con una letra relacionada y le dan un tono educativo. Todo termina cuando los niños abrazan a Buddy y aparecen los créditos, solo para dar paso a un capítulo diferente con una nueva temática, pero la misma estructura.

Pero los niños y objetos animados involucrados no son actores y para ellos no es un show. Rápidamente descubrimos que Buddy está secuestrando niños (y a los adultos que necesita para completar su elenco) a través de la televisión. Las personas que se lleva no solamente desaparecen, sino que su existencia es completamente borrada y la realidad se «reajusta» para que parezca que nunca existieron. Por lo que vemos, parece que algunas personas pueden conservar ciertos recuerdos vagos de los que fueron arrebatados pero sin saber exactamente a qué pertenecen.

También nos enteramos que, años atrás, el show de Buddy no tenía la misma temática de parque infantil y casa club, sino de un show del viejo oeste inspirado en el programa infantil de mediados del siglo XX Howdy Doody. Esto hace pensar que este mundo «cambia» para adaptarse a ciertas épocas. La forma en que «cambia» respecto a la realidad también se nota en su relación de aspecto o tamaño de pantalla. Las escenas que se desarrollan dentro de su mundo tiene un tamaño 4:3 como el de la mayoría de televisores de los años 90 y una calidad visual a juego. Cuando los niños escapan o cuando vemos escenas por fuera del parque, estas reglas «se rompen».

Qué es Buddy y cuáles son realmente sus poderes

La película de hecho sí dice qué es Buddy, pero tal vez sea una mentira. La canción del show de Buddy dice que él es un unicornio de una tierra mágica y tomando en cuenta las cosas que nos muestra la película, creer que viene de otra dimensión no es descabellado.

Buddy se alimenta del amor que le dan los niños de su programa y vive gracias al ciclo que existe dentro de la estructura de show de televisión. Cuando éstos lo abrazan y cantan la canción declarando su amor hacia el unicornio, él se «restaura». Debido a esto, ha creado o acondicionado este mundo de forma que satisfaga sus necesidades.

En la sección final de la película, cuando Freddie intenta escapar a través del pozo y llega al lugar «detrás de escenas» que parece una escuela, descubre un aula en el que vemos unos cascos de electrodos conectados a uno de los programas de Buddy. Esto sugiere que a los niños y adultos que son arrastrados e este mundo les ponen uno de estos para «lavarles el cerebro».

Los humanos del mundo de Buddy no recuerdan una vida previa a este lugar y aunque aparentemente mantienen su personalidad, creen que empezar a cantar y bailar, que los objetos que cobran vida y que los unicornios naranja son algo normal. Inicialmente parecía que Buddy tenía el poder de controlar las mentes de las personas para forzarlos a adaptarse, pero no es asi. Buddy conecta los cascos de electrodos a las personas que secuestra para alterar sus personalidades y convertirlos exactamente en lo que él quiere que sean en el programa.

Tampoco creemos que Buddy tenga el poder de alterar la realidad. Lo que creemo que pasa cuando arrastra personas a su mundo es que la realidad misma se corrige, alterando todo lo necesario para que ‘borrar’ a esa persona de la existencia no afecte su flujo.

Finalmente, tampoco es capaz de crear objetos mágicos. Vemos que de la construcción de objetos animados e inanimados está otro unicornio que mantiene aparentemente esclavizado bajo el pozo en el punto en que se conecta con ‘la escuela’. Este unicornio es muy interesante y más adelante hablaremos de él.

En conclusión, el único poder que realmente parece tener Buddy es el de transformarse en un pequeño muñeco de peluche. Todos los demás elementos fantásticos del filme: traer personas a su mundo, cambiar la realidad, crear objetos mágicos, «terminar» los episodios, etc. Depende de algo más.

El Unicornio oscuro

Buddy se alimenta de «amor». Necesita desesperadamente a los niños para alimentarse y para que con su canción «terminen el episodio». Toda la operación ‘detrás de cámaras’ de su show, los secuestros y lavados de cerebro existen para eso. El corazón en su pecho también parece simbolizar esa necesidad de «amor».

Pero cuando los niños le dan la emoción opuesta: «odio». Buddy se transforma. Así como su forma rechoncha y naranja representa el amor de los niños, el unicorno negro y monstruoso en que se transforma representa su odio. No creo que ninguna de las dos sea su forma verdadera, solo representan el sentimiento con el que le están alimentando y parece que Buddy prefiere su forma naranja, ya que manipula todo a su alrededor para mantenerla.

Lo curioso es que en ninguna de sus dos formas Buddy es una buena person… un buen unicornio. Tener un aspecto «adorable» no le impidió asesinar, secuestrar, intimidar e incluso acosar sexualmente a la enfermera Grace. Lo más probable es que esta cualidad de adoptar diferentes apariencias dependiendo de la emoción o lo que sea que les alimente sea una característica de su especie.

Hablando de su especie…

Los otros unicornios

Uno de los elementos más intrigrantes y con más posibles implicaciones para el ‘lore’ de la película es el mural que muestra a otros dos unicornios junto a Buddy en la «escuela» que se encuentra detrás de cámaras.

Tenemos un unicornio amarillo llamado Benny con el símbolo de un sol en la barriga y otro llamado Benny que es azul y tiene como símbolo una estrella. Benny es el unicornio que estaba en el «taller» construyendo objetos para Buddy como si estuviera esclavizado. Si Buddy se alimenta de «amor» y tiene como símbolo un corazón, Benny se alimentaría de la «luz del sol» de acuerdo a su símbolo y el estar atrapado bajo el pozo significaría que no tiene forma de obtener su sustento, manteníendose debil y sometido a su compañero.

Pero ¿Qué hay del unicornio azul llamado Bobby? La estrella sugiere que se podría alimentar de fama y parece que la está consiguiendo alejado de Buddy. En la escena en la que vemos cómo la realidad cambia cuando Grace es secuestrada, vemos el afiche de lo que parece ser una película (aunque puede ser una novela o un videojuego) llamada The Sword of the Azure Unicorn, que en español sería La espada del unicornio azul cielo.

La producción del programa

De acuerdo a la investigación de Grace, no existe ningún programa infantil con un unicornio naranja. También sabemos que en el pasado, el show no se desarrollaba en un parque de juegos sino en un pueblo temático del viejo oeste. Sabemos que el mundo al que llevan los niños y personas secuestradas existe fuera de la realidad y de ahísurgen dos teorías. La primera es el que show siempre existió en «el otro lado» y simplemente imitaba lo que era popular con los niños de cierta época para atraerlos hacia el televisor y arrastrarlos. El otro es que el show alguna vez existió en el mundo real, pero fue arrastrado de alguna forma a ese otro mundo y por lo tanto fue «borrado de la existencia» igual que las personas.

¿De quién son los nombres que vemos en los créditos? En en caso de los niños, el cartero y la enfermera, son sus nombres verdaderos. De eso no hay duda, pero ¿quiénes son las personas que «dan vida a Buddy» (lo cual es absurdo porque vemos que tiene vida propia) y los encargados de la producción? Tristemente, no hay pistas de ello. El «mundo detrás de cámaras» del show está vacío y parece que Buddy se encarga de todo. Es posible que fueran las personas que hacían el programa «antes» cuando existía en el mundo real.

Otra teoría es que la producción era originalmente hecha por un grupo que estaba «experimentando» con el poder de los unicornios y del paso entre este mundo y la realidad, pero sea como sea, ya no estan. Como desaparecieron, el programa no ha sido actualizado en casi 20 años. Los derechos de autor del programa Buddy’s Western Jamboree (otra pista sobre su origen como show temático del viejo oeste) todavía dicen 1999. Las cosas siguen funcionando «solas».

Misterios y más misterios

Buddy nos recuerda mucho a una de las anteriores obras de su director Casper Kelly, el cortometraje Too Many Cooks.

Igual que en esa perturbadora «secuencia de introducción» de Adult Swim, la película de Buddy nos muestra algo familiar pero completamente subvertido. Los elementos «raros» se comienzan a acumular y se aprovecha de nuestro conocimiento de los tropos de la televisión (las sitcom, los programas infantiles) para sugerir que hay algo más, que hay ‘pistas’ que lo van a resolver todo si prestamos suficiente atención. Pero también hay otras cosas que no parecen llevar a ningún lugar. Por ejemplo, ¿qué significan los buzones marcados con ‘pasos’? Se muestran como si fuera algo supremamente importante, pero no parecen encajar en el ‘lore’ de ninguna forma obvia.

Aunque esperamos haberles dado una visión más amplia del mundo de Buddy y ayudado a entender mejor la película, es claro que todavía quedan muchos misterios y preguntas sin respuesta. Tal vez algún día alguien note algo que nosotros no vimos y ayude a desenrredar más secretos. Tal vez saquen una secuela o tal vez nos quedemos con esas dudas para siempre, discutiendo en internet sobre su significado por el resto de nuestras vidas, como nos pasa con Twin Peaks… y con Too Many Cooks.