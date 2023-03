Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones – Reseña

Los juegos de rol de mesa han ganado mucha popularidad en la última década gracias a las partidas emitidas en vivo mediante Twitch. Eso provocó el resurgir de Dungeons & Dragons como una fuerza importante en la cultura popular y obviamente Hollywood le iba a sacar provecho a eso. No perdieron el tiempo en producir una nueva película basada en el mundo del juego llamada Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones, la cual analizaremos en esta reseña en la que también les diremos si hay una escena a mitad o después de los créditos.

Esta no es la primera película basada en el juego. En el año 2000 tuvimos que sufrir una terrible producción que, a pesar de contar con actores tan importantes como Jeremy Irons, fue un fracaso con la crítica y en taquilla. Han pasado más de dos décadas desde entonces y es más que justo darle una nueva oportunidad a una adaptación.

Esta historia gira en torno a un bardo llamado Edgin (Chris Pine) y su grupo de ladrones formado por la bárbara Holga (Michelle Rodriguez), el hechicero Simon (Justice Smith) y la druida Doric (Sophia Lillis). Su misión es rescatar a la hija del bardo y vengarse de Forge (Hugh Grant), un pícaro embaucador que los traicionó hace años y que ahora está aliado con los peligrosos Magos rojos con un objetivo misterioso.

Una campaña para principiantes

Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones es una aventura bastante tradicional que nos recordó a las películas de fantasía de los años noventa en su estructura. Eso no es algo malo. Es verdad que resulta predecible y carece de sorpresas, pero la trama es lo de menos porque la verdadera gracia del filme está en sus personajes y las relaciones entre ellos.

Aunque los protagonistas están basados en arquetipos muy conocidos, saben cómo dotarlos de gracia. Miremos por ejemplo a Edgin y Holga, el bardo y la bárbara. Ellos tienen una fantástica relación de amistad en la que se fastidian mutuamente, pero saben cómo apoyarse y qué hacer para animarse el uno al otro. Sus tragedias familiares hacen que nos simpaticen fácilmente y tienen un equilibrio perfecto entre sus expresiones de drama y de comedia.

Simon cae en los clichés del hechicero poco hábil que debe encontrar “confianza en sí mismo”. Este sería un estereotipo muy aburrido si no fuera por la forma en que su inseguridad afecta la dinámica del grupo para situaciones tanto graciosas como tristes. Doric es el personaje menos aprovechado. Esto tiene sentido porque es nueva en el grupo, pero hubiéramos querido ver más evolución en ella.

Y no nos olvidamos de Xenk Yendar, el paladín de Thay interpretado por Regé-Jean Page. El cliché del paladín heróico y super serio es uno de los estereotipos más aburridos de Calabozos y Dragones, pero funciona en Honor entre ladrones porque decidieron llevar este tipo de personaje al extremo, convirtiéndolo en una parodia que no falla en hacer reír por lo exagerado que resulta. También hace algo adecuado en limitar el rol de este personaje en la película, haciendo que salga de escena cuando corre el riesgo de que su tipo de humor pierda la gracia.

Tirando los dados

La acción en Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones no es muy especial, pero resulta muy divertida. Tras disfrutar de películas como la reciente John Wick 4 es difícil encontrar nuevas coreografías de pelea que nos sorprendan y secuencias que resulten emocionantes. Aún así, los personajes le dan mucho humor a los enfrentamientos y hay momentos que tienen algo especial, como cuando la druida tiene que huir de un castillo usando Forma salvaje para convertirse en varios animales.

Lo mejor del filme no está necesariamente en los momentos en que desenvainan las espadas y hechizos ofensivos, porque esta es una ‘heist movie’ o película de robos. Las escenas en que están ejecutando los elaborados planes de Edgin para infiltrarse en una bóveda, reviviendo los muertos para descubrir la ubicación de un yelmo mágico y frustrar los planes de la villana nos sacaron unas buenas carcajadas.

Más que a otras películas de fantasía, Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones nos recordó a la excelente Misión imposible: Protocolo fantasma. Esa es la película en que los planes de Ethan Hunt y su equipo siempre salen mal y deben arreglárselas a último momento para salvar el día. Es igual para este grupo de ladrones. En nuestras experiencias jugando rol nunca habíamos visto tantos dados caer en ‘1’.

¿Hay que haber jugado Calabozos y Dragones para disfrutar la película?

Definitivamente no. Aquellos que estén familiarizados con el mundo de Dungeons & Dragons definitivamente gozarán al ver en pantalla lugares como Neverwinter y encontrar algunos de los monstruos más icónicos del bestiario. También hay menciones de Baldur’s Gate y criaturas como el Beholder, pero no hay ningún elemento que debamos conocer del juego para entender qué está pasando. Es posible disfrutar el film sin siquiera saber qué es Dungeons & Dragons, puede pasar por una película con ambientación de fantasía genérica.

Eso es excelente para el gran público, pero puede ser una decepción para los jugadores que esperaban grandes referencias al juego. Tampoco hay ninguna metanarrativa sobre tener un narrador de juego ni tiradas de dados. Lo que sí hay es un guiño bastante específico a algo relacionado con Calabozos y Dragones —pero que no es el juego— que hará felices a muchos fanáticos.

¿Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones tiene escena a mitad o después de los créditos de la película?

Sí hay una escena a mitad de créditos. No es algo que de paso a una secuela ni una referencia al resto del universo D&D, sino un chiste relacionado con algo que pasa en la trama.

No hay escenas después de los créditos. Pueden abandonar el teatro sin miedo.

En conclusión…

Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones no es una película especial. Su trama es bastante genérica como aventura de fantasía, los efectos especiales son decentes en su mayoría y las escenas de combates no son especialmente memorables. Sin embargo, el carisma de sus protagonistas, las relaciones entre ellos y lo divertido que es verlos fracasar de escena a escena hace que definitivamente valga la pena ir al cine a ver esta película, sin importar si son jugadores de Dungeons & Dragons o no.