¿Por qué cambiaron el nombre de Aves de Presa en Estados Unidos?

La nueva aventura cinematográfica de Harley Quinn, que actualmente es presentada en cines de Colombia y casi todo el mundo, tiene un nombre bastante curioso: Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn). Éste largo y curioso título representa bien el tono exagerado y humorístico de la película. Sin embargo, parece que algunos ejecutivos de Warner Bros. Pictures creen que la está perjudicando.

El lunes 10 de febrero, solo tres días después de su estreno, varias cadenas de teatros en Estados Unidos cambiaron en título de la película en sus sitios web y carteleras. En lugar de encontrarse como Birds of Prey, ahora aparece como Harley Quinn: Birds of Prey. Parece que la distribuidora está animando a todas las cadenas de ese país de hacer lo mismo.

¿Cuál es la razón de esto? A pesar de gozar de excelentes críticas y muy buenos comentarios de los espectadores —en GamerFocus le hicimos una reseña muy positiva— no le ha ido muy bien en taquilla. Recaudó $33.2 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica. El estudio esperaba al menos $50 millones.

Parece que Warner cree que el nombre Aves de Presa no es suficientemente popular y quieren hacer énfasis en el nombre del personaje más conocido de la película. Tiene sentido. Es posible que algunas audiencias no reconozcan el nombre del equipo que en los cómics está conformado por Cazadora, Canario Negro y Oráculo o que no lo relacionen con Harley.

Sin embargo, hay otras razones que explicarían su limitado éxito. Su clasificación ‘R’ puede alejar a las adolescentes que adoran a su protagonista y el público no ha olvidado lo terrible que fue su predecesora: Escuadrón Suicida.

Ya veremos si esta treta funciona, pero no tienen por qué preocuparse por Aves de Presa. Aunque es verdad que merece más éxito del que está teniendo, es una película de presupuesto relativamente bajo en comparación con otros filmes de superhéroes. Va a resultar rentable a pesar de todo.

