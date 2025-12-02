El cameo de Hideo Kojima en Zootopia 2

No le tomó mucho tiempo a la nueva película de Disney convertirse en uno de los estrenos animados más exitosos de todos los tiempos. No nos extraña porque la primera película de esta serie —estrenada hace casi una década— fue excelente y se convirtió en un clásico inmediato. En la versión original en inglés, esta secuela tiene montones de cameos de estrellas como Ed Sheeran, Macaulay Culkin, Dwayne Johnson, Roman Reigns, CM Punk, Michael J. Fox y muchos más, pero también hay sorpresas en otros idiomas. Por ejemplo la versión en japonés de Zootopia 2 tiene un inesperado cameo de voz de Hideo Kojima, el megapopular director de videojuegos principalmente conocido por su trabajo en las sagas Metal Gear Solid y Death Stranding.

Según un artículo de la revisa japonesa Famitsu, la presencia de Kojima se debe a una invitación del director de Zootopia 2 Jared Bush, que le ofreció personalmente un papel en la película. El personaje al que le pone voz es Paul Molebrandt, un topo policía que en inglés es interpretado por Josh Gad (Olaf en Frozen) y en español de Latinoamérica por Miguel Ángel Ruiz (Po en Kung-Fu Panda).

Este no es el primer cameo de Hideo Kojima en una producción occidental. En el año 2022 ya había aparecido en la serie de televisión Copenhagen Cowboy producida por su amigo Nicolas Winding Refn. También lo hemos visto brevemente en películas del director Ryûhei Kitamura como Azumi y Versus.

Zootopia 2 se estrenó en los cines de Colombia el pasado jueves 27 de noviembre de 2025, pero a menos que alguien haya cometido un grave error y haya traído la versión doblada al japonés en vez de la versión en español latino, no vamos a escuchar la voz del director de Death Stranding en ella. Tendremos que esperar a que llegue eventualmente a Disney+ y podamos elegir el idioma que queramos.