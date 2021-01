Parece mentira que hayamos pasado un año completo sin películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Todavía no sabemos cuándo veremos realmente la esperada Black Widow, pero pronto podremos volver al mundo de estos superhéroes gracias a Wandavision, que comenzará a emitirse en el servicio de ‘streaming’ Disney+.

Ya hemos visto antes tráileres de esta serie. Estos nos muestran el lado más extraño del universo Marvel. Wanda parece estar viviendo en un mundo que parodia la evolución de la televisión norteamericana, con escenas que parecen sacadas de series como Yo Amo a Lucy, Mi Bella Genio y La Tribu Brady. Tal como se esperaba, la canción de introducción de la serie también está inspirada en esta clase de ‘sitcoms’ antiguas y podemos escucharla por primera vez gracias al nuevo tráiler que acompaña a esta nota.

Esta canción es solo una del montón que fueron compuestas especialmente para Wandavision por dos nombres muy conocidos por los fanáticos de Disney. Los responsables son Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, ganadores del Premio Oscar a mejor canción en 2013 por Let it Go, de la banda sonora de Frozen, y en 2017 por Recuérdame, de Coco. También estuvieron nominados en 2019 al mismo premio por Into the Unknown, de Frozen 2.

El primer episodio de Wandavision se emitirá el viernes 15 de enero de 2020 exclusivamente en Disney+. Contará con nueve episodios en total.

Fuente: canal oficial de Marvel Entertainment en YouTube