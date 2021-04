Capitán América 4 en desarrollo por Marvel Studios

Sabíamos que ‘Capitán América 4’ existiría y Marvel se estaba absteniendo todo lo que podía para no revelarlo sino hasta después del final de Falcon y el Soldado del Invierno en Disney+. Si no han visto el episodio o leído nuestra reseña, bien pueden dar la vuelta aunque no sirva de mucho. Tampoco es como si el mundo ignorara que Sam Wilson sería el próximo Capitán América, en especial tras recibir el escudo por parte de Steve Rogers al final de Avengers Endgame.

De acuerdo con The Hollywood Reporter , ‘Capitán América 4’ estará a cargo de la pluma de Malcom Spellman, quien también lideró la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Sam Wilson ha recibido oficialmente el manto de Capitán América. Pero no por parte de un gobierno estadounidense, sino como símbolo de justicia que honra el legado de Isaiah Bradley y los valores de Rogers.

Como el simbolismo no podía ser más sutil, su traje ha sido diseñado y fabricado en Wakanda combinando/mejorando la tecnología de Falcon y el escudo de vibranium del Capitán América.

Malcom Spellman coescribirá el guion en compañía de Dalan Musson, del cuarto de escritores de la serie de Disney+. Aunque no se ha confirmado ningún actor por el momento, es claro que Anthony Mackie será el protagonista, pero no se descarta la participación de otros personajes como John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russel) o Bucky Barnes (Sebastian Stan).

‘Capitán América 4’ sería de esta manera la tercera franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel en recibir una cuarta película. La primera por supuesto fue Avengers, seguida próximamente por Thor: Love and Thunder. Esta a su vez marcaría el regreso de Natalie Portman en su papel de Jane Foster como la nueva Thor.