Centinela (Sentinelle) – Reseña

Las películas de acción y venganza abundan en las plataformas de ‘streaming’ como Netflix. La verdad es que muy pocas de ellas logran hacer algo especial que las haga destacar entre las demás. Uno de los más recientes intentos viene de Francia bajo el nombre de Centinela (Sentinelle). Este promete dar una mirada al género desde una perspectiva diferente: la de una mujer militar que sufre de estrés postraumático.

Tristemente, esa promesa se queda a medias y la trama se pierde entre los clichés más comunes de las películas de este tipo.

La actriz Olga Kurylenko es Klara, una intérprete del ejército francés estacionada en Siria. Tras una experiencia traumática durante una misión que sale muy mal, es reasignada a la Operación Sentinelle en su natal París. Los centinelas son una fuerza militar antiterrorista que se dedica a patrullar las calles de la ciudad. Pero este trabajo más sencillo y el estar cerca de su familia no la ayudan a superar sus traumas ni su adicción a los calmantes. Cuando algo horrible le ocurre a su hermana, su situación empeora y se obsesiona con vengarse de quienes la lastimaron.

La verdad es que este filme comienza demostrando un gran potencial. Aunque no es el primero (ni el mejor) en mostrar a los soldados que regresan de la guerra en medio oriente con síndrome de estrés postraumático, sí maneja muy bien el tema de una mujer qué no sabe cómo continuar con su vida tras lo que tuvo que presenciar. La forma en que muestra cómo ciertos eventos del día a día le pueden desatar un ataque y su triste dependencia a los medicamentos se prestan para un interesante drama. De verdad sufrimos por este personaje.

Durante un tiempo, Olga Kurylenko fue uno de los “rostros bonitos” de moda en Hollywood. La vimos en películas como 007: Quantum of Solace, Hitman, Centurión y Siete Psicópatas. Pero pasó rápidamente al olvido y se vio relegada a papeles terciarios y apariciones en filmes europeos que aquí llegaban directo a DVD. Esto es triste porque en Centinela demuestra que ha evolucionado mucho como actriz. Logra representar muy bien el sufrimiento de Klara y la furia que la consume desde adentro.

Es una lástima que todo eso se pierda en la segunda mitad de la historia. La investigación sobre el ataque a su hermana se resuelve muy fácilmente y el villano resulta ser casi una caricatura por la forma tan ridícula en que se regodea en su maldad. La actitud cada vez más errática de la protagonista no comienza a tener consecuencias hasta el último acto, cuando lo único que importa es la acción.

Hablando de la acción, tenemos que decir que no está mal. Los combates, tanto cuerpo a cuerpo como tiroteos, son intensos y violentos. Pero en un mundo en el que películas como John Wick y Atómica han elevado las peleas cinematográficas a otro nivel, saben a poco y no capturan tanto nuestra atención.

Llegados a este punto, la trama sobre los traumas de guerra ha quedado olvidada y la historia de la venganza no es más que una excusa para los momentos de acción. Por si fuera poco, todo termina con un epílogo innecesario que existe solo para darnos otra escena de violencia. El arco de Klara no queda cerrado y quedan demasiadas preguntas sobre sus acciones, pero a Centinela no le importa. Ya cumplió con sus 80 minutos de duración y no tiene por qué hacer cosas como darle una conclusión apropiada a sus personajes.

Netflix está lleno de películas como Centinela. Ava, Furie, Escolta y hasta Misión de Rescate hacen todas lo mismo. Siguen la misma plantilla de filme genérico de acción con algo de drama personal para darles una apariencia de profundidad temática que en realidad no tienen. Es una lástima. El filme de Olga Kurylenko, con su provocador inicio, tenía la posibilidad de convertirse en una exploración interesante del dolor con el que tienen que vivir aquellos que han visto el horror de la guerra con sus propios ojos. Pero prefirió convertirse en una película del montón para forzar escenas de acción cuando lo que necesitaba era un drama más introspectivo.

No decimos que no se pueda pasar un buen rato viendo Centinela en Netflix. La acción es entretenida y la actuación de Kurylenko es muy buena. Suficiente para superar una tarde de domingo. Eso sí, no creemos que permanezca por mucho tiempo en sus mentes. Probablemente tampoco los haga reflexionar sobre los horrores de la guerra ni sobre la necesidad de la venganza cuando no hay justicia.

Si prefieren ver una película de venganza que haga algo diferente con el tema, sea visualmente llamativa y se aleje de los clichés, ignoren Centinela y busquenVenganza del más allá, también en Netflix. Seguro que esa película, también francesa, los va sorprender.