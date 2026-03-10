One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix

Apenas hace unos días conocimos que Brook, el octavo miembro de la tripulación de los sombrero de paja saldrá en la segunda temporada del live action de One Piece. Ahora, Netflix ya ha estrenado los ocho episodios que componen la nueva temporada de One Piece y como es costumbre —si no han leído el manga ovisto el anime— no se preocupen. Ya que, aquí les daremos una guía para que sepan desde donde empezar a leer el manga o ver el anime de One Piece luego del final del episodio ocho de la segunda temporada del live action.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de One Piece. Seguir

¿Cómo continuar la historia de la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix en el manga o el anime?

Ahora que ya sabemos cuáles son los arcos que adapta la segunda temporada del live action de One Piece es momento de decirles desde dónde empezar a leer el manga o ver el anime. Esto con el fin de continuar la historia que vimos en el episodio 8 de la segunda temporada.

Así que para seguir la historia luego del final de la segunda temporada del live action de One Piece deben empezar a leer desde el capítulo 155 de la obra de Eiichiro Oda. En el anime, el inicio del arco que continúa luego del final del live action se ubica en el episodio 92. Desde aquí da inicio el último arco argumental de la saga de Arabasta y será la historia principal que se adapte en la siguiente temporada.

¿Qué otros arcos argumentales adaptará la tercera temporada del live action de One Piece?

Desde noviembre del 2025 conocemos que la tercera temporada del live action de One Piece ya se encuentra en producción.

Ya sabemos que la tercera temporada si o si adaptará el final de la saga de Arabasta, pero no creemos que esto sea lo único que adapte la siguiente tanda de episodios del live action de One Piece. Así que nuestra apuesta es que, la tercera temporada del live action no solo terminará con lo que queda de la historia de Alabasta y Baroque Works, sino que también veremos a los sombrero de paja ir a la isla del cielo Skypiea.