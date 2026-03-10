Cine y TV

One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix

Quedaron con ganas de más One Piece, no se preocupen aquí les decimos cómo continuar el viaje de Luffy luego de la segunda temporada.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Apenas hace unos días conocimos que Brook, el octavo miembro de la tripulación de los sombrero de paja saldrá en la segunda temporada del live action de One Piece. Ahora, Netflix ya ha estrenado los ocho episodios que componen la nueva temporada de One Piece y como es costumbre —si no han leído el manga ovisto el anime— no se preocupen. Ya que, aquí les daremos una guía para que sepan desde donde empezar a leer el manga o ver el anime de One Piece luego del final del episodio ocho de la segunda temporada del live action.

¿Cómo continuar la historia de la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix en el manga o el anime?

¿Cómo continuar la historia de la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix en el manga o el anime?

Ahora que ya sabemos cuáles son los arcos que adapta la segunda temporada del live action de One Piece es momento de decirles desde dónde empezar a leer el manga o ver el anime. Esto con el fin de continuar la historia que vimos en el episodio 8 de la segunda temporada.

Así que para seguir la historia luego del final de la segunda temporada del live action de One Piece deben empezar a leer desde el capítulo 155 de la obra de Eiichiro Oda. En el anime, el inicio del arco que continúa luego del final del live action se ubica en el episodio 92. Desde aquí da inicio el último arco argumental de la saga de Arabasta y será la historia principal que se adapte en la siguiente temporada.

- Publicidad -

¿Qué otros arcos argumentales adaptará la tercera temporada del live action de One Piece?

¿Cómo continuar la historia de la segunda temporada del live action de One Piece de Netflix en el manga o el anime?
Desde noviembre del 2025 conocemos que la tercera temporada del live action de One Piece ya se encuentra en producción.

Ya sabemos que la tercera temporada si o si adaptará el final de la saga de Arabasta, pero no creemos que esto sea lo único que adapte la siguiente tanda de episodios del live action de One Piece. Así que nuestra apuesta es que, la tercera temporada del live action no solo terminará con lo que queda de la historia de Alabasta y Baroque Works, sino que también veremos a los sombrero de paja ir a la isla del cielo Skypiea.

⬇️

Más noticias de manga y anime

Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el final del manga en el capítulo 25
 Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el…
Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
 Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el…
15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad
 15 millones de yenes diarios costaría recuperar el…
Super Mario Galaxy: La película presenta su tráiler final en español latino celebrando el Día de MAR10
Otro viejo enemigo de Mario aparece en el nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película
One Piece: Brook aparecerá en la segunda temporada del live action y este es el actor que lo interpretara
15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad
Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Yoshi y el libro misterioso ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Siguiente artículo Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración
No hay comentarios

Lo último

Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración
Videojuegos
Yoshi y el libro misterioso ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Videojuegos
Capcom anuncia los planes que tienen para el contenido DLC de Resident Evil Requiem
Videojuegos
Así cambiará el precio de las Monedas V / Pavos y pases de Fortnite
Videojuegos