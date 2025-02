Con Daredevil: Born Again, Marvel explora el futuro regreso de los Defenders originales

Daredevil: Born Again está a poco de reintegrar a Matt Murdock (Charlie Cox) al Universo Cinematográfico de Marvel, no en un cameo sino como protagonista. Si bien viejos conocidos como Kingpin, Karen, Foggy y Frank Castle se unen al reencuentro de la serie iniciada en Netflix, otras caras de aquel rincón podrían seguirles. El director de ‘streaming’, televisión y animación de Marvel, Brad Winderbaum, declaró a Entertainment Weekly que el estudio está explorando activamente formas de reintroducir a Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) y Iron Fist (Finn Jones) en el Universo Cinematográfico de Marvel.

«No puedo decir mucho, pero les diré que es muy emocionante poder jugar en ese espacio. Obviamente, no tenemos los recursos narrativos ilimitados como un cómic… Pero puedo decir que, teniendo en cuenta todas esas variables, es sin duda algo que es creativamente muy emocionante y que estamos explorando mucho», señaló Winderbaum.

Antes que Disney+ se convirtiera en la plataforma principal de las series de Marvel, el estudio lanzó en 2015 una parte más oscura y realista del UCM en Netflix. Todo comenzó con Daredevil, seguida de Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher. Esta última fue protagonizada por Jon Bernthal, quien también repite su papel en Daredevil: Born Again.

Cuando se le preguntó sobre otros personajes como Elektra (Elodie Yung) o el grupo de La Mano, Winderbaum fue tímido pero no descartó nada. «Una vez que lleguemos a este punto, obviamente hay una gran cantidad de historias que nos gustaría revisitar o sacar de los cómics». De manera similar, la productora ejecutiva Sana Amanat, reconoció que Elektra todavía está en el radar de Marvel.

“Está 100 por ciento en nuestras mentes. Con el tiempo, intentaremos averiguar un poco más sobre eso”.

Daredevil: Born Again se estrena en Disney+ el 4 de marzo con dos episodios.