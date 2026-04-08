Con Daredevil y los Defenders de regreso al UCM, el nivel callejero de Marvel cobra más fuerza mientras a Spider-Man no lo dejan salir a jugar

Después de muchos años de abandonar Netflix, plataforma que les dio luz verde para existir con escasas referencias a los hermanos mayores de Marvel Studios y sus Avengers –entendiendo que eran parte del mismo universo compartido–, los Defenders están más fuertes que nunca y listos para reinar en el ámbito callejero del Universo Cinematográfico de Marvel. Primero fue Matt Murdock en Spider-Man: Sin camino a casa, después su alterego en la serie de She-Hulk, además de Kingpin en las series de Hawkeye y Echo, con una pizca más de Daredevil. Disney+ con Born Again marca la puerta de entrada para el regreso de los Defenders. El caso con Spidey, sin embargo, sigue siendo frustrante.

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First look at Krysten Ritter, Mike Colter and Finn Jones on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. pic.twitter.com/1U2OEgwtqA — Marvel Updates (@marvel_updat3s) April 3, 2026

Actualmente transmitiendo la segunda temporada de Daredevil: Born Again, aquella establece una completa revolución de los vigilantes neoyorquinos contra el falsamente reformado alcalde Wilson Fisk, alias Kingpin. Con el diablo de Hell’s Kitchen a la cabeza y sus amigos cercanos, esta temporada también establece el regreso de la famosa y temeraria investigadora Jessica Jones, quien ya trabajó con Matt en el pasado para evitar un cataclismo en Nueva York a causa de La Mano. Por supuesto, ellos no fueron los únicos, por lo que no sorprende que las grabaciones de la temporada 3 confirmaran el retorno de nada más ni nada menos que Luke Cage.

ANOTHER LUKE CAGE scene being filmed rn for Season 3!!!



And look at what he’s wearing pic.twitter.com/7MkAsiuk9j — Raykx (@RayKcx) April 4, 2026

El ahora líder de Harlem no solo abre la puerta para una candidatura a la alcaldía de Nueva York, emulando a los cómics, sino que si hemos de seguir el canon establecido, también podría ser el padre de la hija de Jessica Jones. Esta información la conocemos por el avance a mitad de la segunda temporada de Born Again, que da a entender que durante estos años ausente, Jessica se convirtió en madre como su contraparte de los cómics, cuyo padre en efecto es Luke Cage. El nombre de la pequeña es Danielle Cage y es usualmente cuidada por Squirrel Girl, quien iba a debutar en el UCM interpretada por la actriz Milana Vayntrub, antes que la serie New Warriors fuese cancelada.

Peter Parker / Spider-Man es un buen amigo de Cage y Jones en los cómics, pero lamentablemente su contrato con Sony le impide aparecer en las series de Marvel, incluso si son del mismo universo cinematográfico, viven en la misma ciudad y comparten los mismos villanos. 11 años después que se anunciara la integración de Spidey al UCM en Civil War, el asunto de sus derechos solo le permite aparecer en películas producidas por Sony y en préstamos a las de Avengers.

En el caso de Punisher, además de regresar en la primera temporada de Born Again, tendrá una presentación especial en mayo por Disney+ y aparecerá en la película Spider-Man: Un nuevo día. Eso lo convierte tal vez en el más maleable de los personajes de Marvel en la actualidad, lujo que no se puede dar el trepamuros de Marvel, que en su última película parece estar más aislado de lo habitual del universo compartido, por causa del hechizo de Doctor Strange al final de Sin camino a casa en el que ya nadie recuerda a Peter Parker como Spider-Man.

Y por supuesto entre los Defenders no podemos dejar por fuera a Danny Rand, Iron Fist, no la serie más querida de las importadas desde Netflix a Disney+, pero con posibilidades de redención en la tercera temporada de Daredevil: Born Again. Ya veremos cómo resultan las alineaciones, pero viendo cómo encajan las piezas para hacer del universo callejero de Marvel algo mucho más sólido, queda ese sentimiento que hace falta un toque arácnido para dar sentido de realismo a las adaptaciones venideras. Entre Sony y Disney lamentablemente eso pocas chances tiene de ocurrir, mientras que estamos seguros que Sony jamás venderá de vuelta su licencia del amigable vecino, porque ninguna compañía en sus cinco sentidos lo haría.

Todas las series de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y las películas de Spider-Man, están disponibles en Disney+.