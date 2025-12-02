Cine y TV

Con fecha de estreno agendada, cobra fuerza la película ‘spin-off’ de Sonic: Shadow the Hedgehog

Hora de Shadow.

Como se reportó el pasado mes de febrero y según decían los rumores, Variety confirma que Paramount Pictures está trabajando en una quinta película de la franquicia Sonic the Hedgehog. Aunque la película sin título se describe solo como parte del universo Sonic, se estrenará el 22 de diciembre del 2028 y todo indica que Shadow es el más probable protagonista. La cuarta película de Sonic the Hedgehog se estrenará el 19 de marzo del 2027.

Sonic 3: La película funcionó lo bastante bien y se ubicó como la segunda película basada en videojuegos más taquillera de la historia, solo detrás de Super Mario Bros: La película. Al destronar a Pokémon: Detective Pikachu, ahora es la película de videojuegos con actores reales más taquillera de la historia. Paramount consideraría expandir la franquicia con ‘spin-off’ como el de Shadow the Hedgehog.

Sonic 3 recaudó $483.3 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera de la franquicia. En su primer fin de semana recaudó $60.1 millones y estableció un nuevo récord de noche de preestreno para la franquicia. Todo esto suena muy bien para Paramount, pero nos preguntamos cómo Sega planea aprovechar la buena racha fílmica y aplicarla en materia de videojuegos.

Las tres películas de Sonic fueron dirigidas por Jeff Fowler y están protagonizadas por Jim Carrey como el Dr. Robotnik y Ben Schwartz como Sonic.

HBO Max estrenará en 2026 una serie animada del Chapulín Colorado y otra en acción real protagonizada por Don Ramón
