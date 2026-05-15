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Confirmada fecha de Super Mario Galaxy: La película en plataformas digitales y contenidos del Blu-ray

A la galaxia y más allá.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Finalmente se han confirmado las fechas oficiales de lanzamiento digital y Blu-ray de Super Mario Galaxy: La película. Podrás ver la película en plataformas digitales el 19 de mayo del 2026. Esta fecha previamente filtrada corresponde a la compra digital de la película por $30 USD. No se refiere a su disponibilidad en plataformas de ‘streaming’ como Netflix, donde las películas y series se incluyen en la suscripción. Las plataformas digitales de compra incluyen Apple TV, Prime Video o YouTube Movies & TV.

Por su parte, el lanzamiento en Blu-ray (y 4K Ultra HD) será el 16 de junio del 2026. En estos discos se incluye más de una hora de contenido adicional inédito. Los fans podrán disfrutar de un recorrido guiado por los secretos ocultos en la película, entrevistas exclusivas detrás de cámaras con el elenco estelar y mucho más. Estas son las características del contenido adicional:

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Descubre cómo este elenco encarnó el universo –¿la galaxia?– de Super Mario. Personajes que honran su legado y cautivan a audiencias de todas las generaciones en todo el mundo. Mario y Luigi, Peach y Rosalina, Bowser y Bowser Jr, Toad y Yoshi.

Guiados por los cineastas y el elenco, los espectadores se embarcan en un viaje a través de los escenarios más icónicos de la película, revelando las profundas capas de nostalgia que se encuentran en cada uno.

El núcleo emocional de cualquier película de Super Mario Bros. reside en sus relaciones. Este contenido profundiza en los vínculos entre los personajes, examinando las alianzas que se ponen a prueba, las conexiones que se rompen y aquellas que perduran y evolucionan para siempre.

Algunos sonidos son inconfundiblemente de Super Mario Bros. El compositor Brian Tyler invita al público a adentrarse en su proceso creativo, reimaginando la icónica música del juego como una poderosa banda sonora cinematográfica que impulsa la acción y eleva esta épica aventura.

No hay mejor herramienta en la galaxia que un potenciador en el momento justo. Descubre los numerosos potenciadores que aparecen en la película, cómo los cineastas seleccionaron cuáles incluir y escucha al elenco mientras comparten sus favoritos.

Repleta de ingeniosos secretos ocultos, la película invita a los fans a volver una y otra vez para encontrarlos todos. En este reportaje, los cineastas y el elenco ofrecen consejos exclusivos sobre dónde buscar, en qué fijarse y las sorpresas que les esperan.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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