Coyote vs. ACME: primer tráiler de la película que Warner Bros no quiere que veas y que tampoco distribuyen por ignorancia ejecutiva

Ketchup Entertainment es la compañía que rescató de la cloaca de la cancelación de Warner Bros la película de Coyote vs. ACME, donde WB vendría siendo Acme en el mundo real. Finalmente tenemos un primer tráiler de esta mezcla de Looney Tunes con actores reales, tal como en los viejos tiempos de Space Jam y la más reciente Una nueva era. Warner Bros. Animation y Ketchup Entertainment estrenaron en 2025 el filme animado El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes.

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La película de Coyote vs. ACME fue concebida primero como exclusiva para la plataforma HBO Max, hasta que se contempló su estreno en cines. John Cena (Peacemaker) era hasta entonces el protagonista en acción real, mientras que James Gunn servía de productor y coescritor. A Cena le acompañan Will Forte y Lana Condor; Forte interpreta al abogado de Wile E. Coyote y Cena al abogado de la Corporación Acme. Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución en marzo del 2025 tras hacer lo mismo previamente con El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes.

Varios personajes de los Looney Tunes como Piolín, el Pato Lucas, Bugs Bunny y el Gallo Claudio, aparte del Correcaminos por supuesto, tienen apariciones especiales en Coyote vs. ACME.

La película está basada en un artículo de humor para The New Yorker publicado en 1990 y escrito por Ian Frazier, titulado ‘Coyote v. Acme’. Con el lanzamiento de Warner Bros. Pictures Animation en 2023, la estrategia global del estudio se enfocó en estrenos teatrales. Bajo esta nueva dirección, aunque habían decidido estrenarla en cines, después optaron por cancelarla en su lugar.

Coyote vs. ACME se estrena en cines el próximo 28 de agosto.