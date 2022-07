Creadores de Stranger Things preparan una serie en acción real basada en Death Note

Los hermanos Matt y Ross Duffer están en su mejor momento profesional hasta la fecha gracias al estruendoso éxito de Stranger Things y su temporada 4. Debido a esto, anunciaron oficialmente la formación de su compañía productora Upside Down Pictures, con la cual crearán proyectos de series y películas para Netflix como parte de su acuerdo laboral. Hilary Leavitt (Orphan Black, Ozark) será la encargada de dirigir la compañía.

Entre los futuros proyectos, Upside Down Pictures dio a conocer la producción de una serie en acción real (live-action) basada en el popular managanime Death Note. Cuya adaptación ya había hecho Netflix con un pobre resultado. Por su parte, Japón ya ha recibido adaptaciones originales, una película en 2006 (*imagen de portada), musicales, dramas y miniseries de Death Note.

Logo oficial de Upside Down Pictures.

Entre los otros proyectos se encuentra una serie original de los creadores Jeffrey Addiss y Will Matthews (Dark Crystal: Age of Resistance). Así mismo, una adaptación de El talismán, una novela de Stephen King y Peter Straub, producida en conjunto con Amblin Entertainment y Paramount Television bajo la creación de Curtis Gwinn.

Con respecto a Stranger Things, se planea una pieza teatral inspirada en el mundo y la mitología de la serie de Netflix y un ‘spin-off’ de la misma con otros encargados que no serán los hermanos Duffer. No se conoce mucho sobre dicho proyecto, pero lo cierto es que no estará enfocado en un personaje existente aunque mantendrá una «sensibilidad similar».

¿Cuándo saldrá la temporada 5 de Stranger Things?

Por el momento, los hermanos Duffer descansan antes de empezar a escribir la quinta y última temporada de Stranger Things el próximo mes de agosto, para un estreno en el año 2024.

Vía: Deadline