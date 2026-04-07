One Piece (live action): La Batalla de Alabasta es el nombre oficial de la tercera temporada

El pasado mes de marzo, Netflix estrenó la segunda temporada del live action de One Piece y desde días atrás ya conocíamos que la tercera no demoraría en llegar. Ahora, Netflix ha anunciado con un breve adelanto la producción de la tercera temporada del live action de One Piece .
¿Cuándo saldrá la tercera temporada del live action de One Piece en Netflix?
El vídeo confirma que la tercera temporada se titulará One Piece: La Batalla de Alabasta y su estreno está programado para el año 2027. Tras la salida de Matt Owens al finalizar la segunda temporada por motivos de salud personal, el equipo creativo ha sido reestructurado. Ian Stokes y Joe Tracz asumirán los roles de co-showrunners, escritores y productores ejecutivos para este nuevo ciclo. Tracz ya se había integrado al equipo durante la segunda temporada tras su paso por la serie de Percy Jackson.
- Cole Escola interpretará a Bon Clay.
- Xolo Maridueña asumirá el papel de Portgas D. Ace.
- Awdo Awdo ha sido seleccionado para encarnar a Mr. 1.
- Daisy Head interpretará a Miss Doublefinger.
- Martial Tchana Batchamen: Brook
¿Qué otros arcos argumentales podría adaptar la tercera temporada del live action de One Piece?
Ya sabemos que la tercera temporada si o si adaptará el final de la saga de Arabasta, pero no creemos que esto sea lo único que adapte la siguiente tanda de episodios del live action de One Piece. Así que nuestra apuesta es que, la tercera temporada del live action no solo terminará con lo que queda de la historia de Alabasta y Baroque Works, sino que también veremos a los sombrero de paja ir a la isla del cielo Skypiea.
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Fuente: cuenta oficial en YouTube @OnePieceOfficialENG