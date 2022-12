Alice in Borderland: tráiler de la nueva temporada (2) revela que conoceremos el juego final

Hace un par de meses, durante el evento Tudum 2022 de Netflix, fue revelada la fecha de estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland. Ahora, Netflix ha compartido un nuevo tráiler que revela que en esta nueva temporada de Alice in Borderland podremos conocer el juego final.

El nuevo adelanto de la temporada 2 de Alice in Borderland muestra algunos de los obstáculos y enfrentamientos que tendrán Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya).

¿Cuál es la historia de la temporada 2 de Alice in Borderland?

Si el tráiler de la temporada 2 de Alice in Borderland los dejó con ganas de conocer cuál será la historia, les contamos que en esta ocasión Arisu y Usagi tienen que descubrir los secretos de Borderland para poder volver a su mundo. El barrio de Shibuya, totalmente desolado que vimos en la primera temporada, ahora está cubierto de una capa espesa de vegetación.

Para resolver el misterio y regresar a su mundo, Arisu y sus compañeros deberán participar en juegos aún más desafiantes y peligrosos que veremos a lo largo de la historia de la nueva temporada (2) de Alice in borderland.

¿Cómo terminó la primera temporada de Alice in Borderland?

Yuri Tsunematsu (Heiya), Tomohisa Yamashita («Rey de tréboles» Kyūma) y Hayato Isomura (Banda), tres de los nuevos actores que se unen a la producción de la temporada 2 de la serie Alice in Borderland de Netflix.

Los cuatro supervivientes del juego en la playa fueron Arisu, Usagi, Chishiya y Kuina. Cuando estos llegan al lugar donde eran operados los juegos, Mira aparece en la pantalla para informarles a los «ganadores» que hay más juegos. Adicionalmente, les informó que la «siguiente etapa» comenzará al mediodía del siguiente día.

Así que en la segunda temporada de Alice in borderland, Arisu y los demás deberán sobrevivir a una nueva serie de juegos. Todo esto, mientras conocen cómo funciona este mundo para los «organizadores» y como los «maestros del juego» los manipulan a ellos. Adicionalmente, si la serie se apega al ‘manga’ podremos conocer a un tercer grupo llamado «los residentes». Ahora que las cartas están sobre la mesa ¿podrá Arisu y Usagi completarlas y escapar de este mundo distópico?

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la nueva temporada (2) del ‘live action’ Alice in Borderland de Netflix?

Shinsuke Satō retornará como director de la temporada 2 de Alice in Borderland.

Desde hace 11 meses sabemos cuándo sale o cual es la posible fecha de estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland de Netflix. No obstante, debido a las dificultades de la pandemia, Netflix nunca confirmó que la serie saldría en la fecha que en un principio anunciaron. Afortunadamente, el tráiler de la segunda temporada de Alice in Borderland ha revelado que la serie estará disponible desde el jueves 22 de diciembre en Netflix.

¿De qué trata la historia de Alice in Borderland?

En la nueva temporada (2) de Alice in Borderland conoceremos más del pasado de los personajes que acompañan a Alice en su aventura.

La adaptación de Netflix de Alice in Borderland, o Imawa no Kuni no Alice como se le conoce en Japón, está basada en un ‘manga’ homónimo del ‘mangaka’ Haro Aso. Este ‘manga’ de suspenso fue publicado en la revista Shōnen Sunday Comics de la editorial Shogakukan desde noviembre del 2010 hasta marzo del 2015. Luego, la editorial traslado el ‘manga’ de Alice in Borderland a la revista Weekly Shōnen Sunday donde daría final la historia el 2 de marzo del 2016.

La historia de Alice in Borderland, pa aquellos que deseen conocer de qué trata, sigue las vivencias del joven Arisu Ryōhei. Un día cualquiera, Arisu y un par de amigos lamentan lo aburridas que son sus vidas y desean ser transportados a un mundo más divertido. Por desgracia para el trío, su deseo es concedido y son transportados a lo que parece ser una versión abandonada de Tokio. Ahí, el trío y otros individuos deben participar en juegos mortales para sobrevivir y así descubrir el secreto detrás del mundo que ahora habitan.

La primera temporada cuenta con ocho episodios y están disponible en japones con subtítulos al español en Netflix.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube