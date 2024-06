Cells at Work: así es el ‘live action’ de Hataraku Saibō que llegará en diciembre

La filiar de Japón de Warner Bros. ha publicado el primer adelanto de la película ‘live actión’ que adaptará el ‘manga’ Cells at Work o Hataraku Saibō de Akane Shimizu. El primer adelanto, además de mostrar algunos escenarios del juego también revela a los protagonistas del ‘live action’ de Cells at Work. Adicionalmente, el tráiler reveló que el estreno de la película ‘live action’ de Cells at Work será en el mes de diciembre en Japón.

¿Quiénes son los actores que protagonizarán el ‘live action’ de Cells at Work! (Hataraku Saibō)?

Con el tráiler se conoció cuándo sale el ‘live action’ de Cells at Work! (Hataraku Saibō).

La actriz Mei Nagano, conocida por su participación en otras películas ‘live action’ como Ni no Kuni, Peach Girl y My Broken Mariko, interpretará al Glóbulo Rojo AE3803. Mientras que Takeru Satō, quién ha participado en los ‘live action’ de Rurouni Kenshin, Ajin, Bakuman y Beck, dará vida al Leucocito U-1146.

Adicionalmente, con el nuevo avance se ha conocido que Hideki Takeuchi (Nodame Cantabile, Thermae Romae, Fly Me to Saitama) ha sido acreditado como el director de la película. En cuanto a guión, este estará a cargo de Yūichi Tokunaga. Este guionista es conocido por participar en Kaguya-sama: Love is War, Liar x Liar, Princess Jellyfish..

¿Cuál es la historia de Cells at Work! (Hataraku Saibō)?

La historia de Cells at Work! (Hataraku Saibō) transcurre en el interior del cuerpo humano, donde unas 37.2 billones de células trabajan enérgicamente las 24 horas del día y los 365 días del año. Recién salido de su entrenamiento, la alegre y algo cabeza hueca Glóbulo Rojo AE3803 está lista para asumir la siempre importante tarea de transportar oxígeno. Como de costumbre, el Leucocito U-1146 trabaja duro patrullando y eliminando bacterias extrañas que buscan hacer del cuerpo su nueva guarida. En otros lugares, las pequeñas plaquetas se alinean para un nuevo proyecto de construcción. Enfrentándose a heridas y alergias, perdiéndose en el camino hacia los pulmones y peleándose con tipos de células similares, la vida diaria de las células es siempre agitada mientras trabajan juntas para mantener el cuerpo sano.

El ‘manga, Cells at Work! (Hataraku Saibō) debutó en marzo de 2015 en las páginas de la revista mensual Shonen Sirius de la editorial Kodansha. Su publicación finalizo en el año 2021 y cuenta con una adaptación al ‘anime’ y varios ‘spin off’.

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Japón en YouTube.