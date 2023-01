Hace dos meses, reportamos la lamentable noticia del fallecimiento de Jason David Frank, Tommy Oliver en Power Rangers. Ahora, a primeras horas del 17 de enero del 2023, ha sido revelado por Entertainment Weakly que los Mighty Morphin Power Rangers regresarán a la pantalla chica para celebrar los 30 años de la franquicia. Este regreso especial para conmemorar los 30 años de la franquicia se dará en un especial para Netflix llamado Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always.

El vídeo muestra a algunos de los Rangers de las primeras temporadas de Mighty Morphin Power Rangers. Sin embargo, es incierto que otros cameos o apariciones especiales veamos cuando Netflix estrene Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always.

Índice

Esta nota se irá actualizando con nueva información sobre el estreno de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always en Netflix.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always?

No hay que esperar mucho para ver el estreno de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always en Netflix.

El especial que celebra los 30 años de la franquicia Power Rangers, para aquellos que se pregunten cuándo sale o cuál es la fecha de estreno, llegará a Netflix el miércoles 19 de abril del 2023. Es posible que, en Colombia, el especial Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always esté disponible a partir de las 2:00 A.M. del 19 de abril.

¿Cuáles son los Rangers que participarán en el especial de Netflix por el 30 aniversario llamado Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always?

Si se preguntan cuáles son los Rangers que participarán en el especial Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, que se transmitirá por Netflix para conmemorar los 30 años de la franquicia, les contamos que estos son los actores que hasta ahora han sido confirmados que regresarán a sus papeles en Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always.

David Yost : el Blue Ranger original llamado Billy Cranston .

: el original llamado . Catherine Sutherland : Kat la Pink Ranger que reemplazó a Kimberly en la temporada 3.

: Kat la que reemplazó a Kimberly en la temporada 3. Steve Cardenas : es conocido por interpretar a Rocky DeSantos , el segundo Red Ranger , el cual se unio al equipo Mighty Morphin Power Rangers desde la temporada 2.

: es conocido por interpretar a , el segundo , el cual se unio al equipo Mighty Morphin Power Rangers desde la temporada 2. Karan Ashley : regresará a interpretar el rol de Aisha Campbell , la segunda Yellow Ranger .

regresará a interpretar el rol de , la segunda . Johnny Yong Bosch : dará nuevamente vida a Adam Park, el segundo Black Ranger .

: dará nuevamente vida a el segundo . Walter Jones: interpreta a Zack Taylor, el primer Black Ranger de Mighty Morphin Power Rangers.

Adicionalmente, en la película Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always aparecerá la hija de Trini Kwan, la primera Yellow Ranger que fue interpretada por la difunta Thuy Trang. La hija de Trini se llama Minh Kwan y es interpretada por la actriz Charlie Kersh. La segunda versión del Radbug, el vehículo usado por los Rangers —y creado por Billy, el Blue Ranger— en el episodio 7 de Mighty Morphin Power Rangers regresará en el especial Once & Always de Netflix.

Imagen del Radbug en Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always vía EW.

Alpha 5 estará presente y Richard Horvitz, actor de doblaje que le dio vida al personaje en Mighty Morphin Power Rangers volvera para el especial de Netflix.

¿Quién interpretará al Green Ranger en Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always?

En el tráiler que reveló el especial de los 30 años Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always se puede ver al Green Ranger. Sin embargo, por el momento no se conoce si Jason David Frank interpreto al personaje una última vez. Es probable que Netflix y Hasbro no revelen esto hasta el 19 de abril, día que se estrena el especial que celebra los 30 años de la franquicia Power Rangers.

¿Quién será la villana de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always?

Si bien se ha revelado que Barbara Goodson, la voz de Rita Repulsa en la franquicia Power Rangers, se desconoce la actriz que interpretará a la mítica enemiga de los Mighty Morphin Power Rangers. Ya que, actualmente, Carla Perez la actriz norteamericana que interpreto a Rita Repulsa luego que se terminará el metraje de Machiko Soga —Bandora en Kyōryū Sentai Zyuranger— actualmente tiene 53 años y no esta activa en el mundo de la actuación.

‘Opening’ de Kyōryū Sentai Zyuranger, el Super Sentai en el que se basó Mighty Morphin Power Rangers.

Para conocer, más sobre los orígenes del género que dio vida a los Power Rangers en occidente, les recomendamos leer nuestra guía básica sobre Kamen Rider, el héroe enmascarado de Japón en el siguiente enlace.

¿Cuál es la historia o de que tratará Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, el especial de Netflix por los 30 años de la franquicia?

Cabe resaltar que en Netflix se encuentran todas las temporadas de los Mighty Morphin Power Rangers, junto a muchas otras series y especiales.

Por el momento, no hay una sinopsis oficial de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, que nos cuente de que tratará o cual será su historia, pero el medio EW ha revelado una pequeña descripción.

«En esta nueva aventura, los Rangers se enfrentarán «cara a cara» con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, los antiguos Rangers están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Inspirado en el mantra legendario de la franquicia «Once a Ranger, Always a Ranger», el especial Once & Always les recordará a todos que cuando te conviertes en un Ranger, siempre eres parte de la familia Ranger y siempre eres bienvenido.»

Fuente: canal oficial en YouTube de la franquicia Power Rangers