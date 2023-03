Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco): conoce la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica

La semana pasada conocimos cuándo sale en salas de cine de Japón la película ‘live action’ Saint Seiya: The Beginning. Ahora, Sony Pictures ha anunciado cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica, y esperamos que también de Colombia, de la primera película ‘live action ‘ de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya).

Cuarto tráiler de Saint Seiya: The Beginning, la película ‘live action’ de los Los Caballeros del Zodiaco que podría llegar a Colombia en el mes de abril.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de Saint Seiya: The Beginning, la película ‘live action’ de los Los Caballeros del Zodiaco?

El nuevo ‘trailer’, de la película ‘live action’ Saint Seiya: The Beginning (2023), además de mostrar nuevas escenas protagonizadas por Mackenryu y un nuevo vistazo a su pelea contra el caballero o santo del Fenix —interpretado por Diego Tinoco— nos reveló que el viernes 28 de abril sale la película de los Los Caballeros del Zodiaco en Japón. Así que la fecha de estreno de la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) en las salas de cine de Brasil, México, posiblemente Colombia y otros países de Latinoamérica es el jueves 27 de abril. Sin embargo, por el momento no se conoce a qué salas de cine de México o Colombia podría llegar la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco coprotagonizada por el actor mexicano Diego Tinoco.

Tercer tráiler de la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco, como se le conoce al ‘anime’ Saint Seiya en Colombia y demás países de Latinoamérica.

En septiembre del 2022, Diego Tinoco (Nero/Ikki) le contestó a Madison Iseman (Saori Kido/Sienna Kiddo), que México seria la ciudad de la premiere de la película de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco). Diego Tinoco en su Instagram, ya nos había dicho que la película de Saint Seiya se estrenará primero en las salas de cine de México. ¿Cuál es el reparto de la película de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), próxima a llegar a las salas de cine de Colombia, México y Latinoamérica?

El tráiler que reveló la fecha de estreno de Saint Seiya: The Beggining muestra el ‘cloth’ de Nero de Fenix (Diego Tinoco).

Mackenyu, que interpretó a Enishi Yukishiro en Samurái X: El fin, será el responsable de dar vida a Seiya de Pegaso. Madison Iseman, conocida por su papel como Bethany en Jumanji: El siguiente nivel y su secuela, interpretará a Saori Kido/Sienna Kiddo. Diego Tinoco, que fue César Díaz en la serie On My Block, dará vida a Ikki/Nero de Fénix. Por último, Sean Bean —conocido por la alta mortalidad de sus personajes, tales como Ned Stark (Game of Thrones) y Boromir (El Señor de los Anillos)— interpretará a Mitsumasa Kido/Alman Kiddo.

