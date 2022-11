Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco): primer tráiler de la película ‘live action’ revela cómo se ve Mackenyu interpretando a Seiya

Desde hace más de un año hemos conocido diferentes noticias sobre la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco). Primero, fue filtrado que Famke Janssen —conocida por interpretar a Jean Grey en la saga de películas de la franquicia X-Men hecha por 20th Century Fox— era una de las actrices de la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco. Luego conocimos algunos de los actores que conforman el reparto principal de la película ‘live action’ de Saint Seiya. Finalmente, hace cuatro meses, durante la San Diego Comic con 2022 fue revelado que en el año 2023 sería estrenada la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

Ahora, la página oficial de la película de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) ha revelado el primer tráiler junto a una imagen promocional que permiten ver cómo se ve Mackenryu Arata como Seiya de Pegaso.

Algunas de las escenas referenciadas en los ‘storyboards’ del video que fue compartido en la San Diego Comic con 2022 se han podido identificar en el ‘teaser’ de 30 segundos de la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

¿Cuándo sale la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)?

Al igual que en el ‘manga’ de Masami Kurumada, el tráiler de la película ‘live action’ de Saint Seiya que llegará en el 2023 cuenta con una imagen de la tierra desde el espacio. Izquierda Madison Iseman (Saori Kido/Sienna Kiddo) derecha Sean Bean (Mitsumasa Kido/Alman Kiddo derecha Sean Bean (Mitsumasa Kido/Alman Kiddo) En esta escena, en la que pelean los caballeros dorados de Sagitario y Capricornio, se puede apreciar cómo se verán las armaduras (cloth) doradas en la película ‘live action’ de Saint Seiya que llegará en el 2023. Así se ven las ‘cloth box’ o cajas de las armaduras y Mackenryu como Seiya de Pegaso en la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco que llegará en el 2023.

Si están impacientes por conocer cuándo sale la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), les contamos que el director anunció en el panel de la San Diego Comic con 2022 —y el tráiler compartido hoy 29 de noviembre lo confirmó— que la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) saldrá en algún momento del 2023.

¿Cuál es el reparto de la película?

Mackenyu, que interpretó a Enishi Yukishiro en Samurái X: El fin, será el responsable de dar vida a Seiya de Pegaso. Madison Iseman, conocida por su papel como Bethany en Jumanji: El siguiente nivel y su secuela, interpretará a Saori Kido/Sienna Kiddo. Diego Tinoco, que fue César Díaz en la serie On My Block, dará vida a Ikki/Nero de Fénix. Por último, Sean Bean —conocido por la alta mortalidad de sus personajes, tales como Ned Stark (Game of Thrones) y Boromir (El Señor de los Anillos)— interpretará a Mitsumasa Kido/Alman Kiddo.

La página oficial de la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco se ha actualizado. Esta actualización, además de agregar imágenes y el nuevo tráiler incluye un mensaje de Mackenyu, el actor que interpreta Seiya de Pegaso en la cinta.

Imagen de Mackenryu como Seiya de Pegaso en la película de Los Caballeros del Zodiaco que llegará en el 2023.

“Estar involucrado en la película de ‘Saint Seiya‘, obra que es amada en todo el mundo, me llenó de sorpresa y emoción. Incluso ahora, mis sentimientos se elevan y sentí la alegría de protagonizar una película de Hollywood por primera vez interpretando a Seiya de Pegaso con todo mi corazón durante el rodaje. «Knights of the Zodiac (Los Caballeros del Zodiaco)» es una obra maestra con un maravilloso elenco y equipo.

Sería muy feliz si la gente de todo el mundo pudiera disfrutarlo».

Vía: Comic Natalie

Fuente: cuenta oficial en Twitter de la película ‘live action’ Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)