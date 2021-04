¿Volverán Daredevil, Jessica Jones y The Punisher en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Con el lanzamiento de la plataforma Disney+, series de Marvel Television como aquellas de Netflix protagonizadas por Daredevil, Jessica Jones y The Punisher quedaron en el limbo de las licencias, principalmente al no ser producidas por Kevin Feige, amo del UCM. El Universo Cinematográfico de Marvel oficialmente se expandió gracias a Agents of SHIELD y Agent Carter. Pero aunque estas no han sido «descanonizadas», el ser de ABC Studios y no de Marvel Studios las dejaba en una posición menor que las nuevas series.

WandaVision y Falcon y el soldado del invierno han dado paso a una nueva era que constituye una red de historias conectadas entre series y películas, actores antiguos y nuevos. En el caso de Netflix y siguiendo los deseos de sus seguidores, Marvel tendría la intención de rescatar algunos de estos actores en sus mismos personajes. Pero no exactamente las mismas versiones que vimos en unas más violentas y oscuras series de Netflix.

Charlie Cox

Ciertos rumores que rondan internet sin confirmación alguna, sugieren que Charlie Cox podría aparecer brevemente como Matt Murdock (sin su alterego Daredevil) en la próxima película de Spider-Man. Algo que tampoco se aleja mucho de las posibilidades si recordamos la fama de Murdock como abogado defensor. Esto último podría encajar fácilmente con el final de la tercera y última temporada de Daredevil en Netflix, pero de todas formas Disney no conservaría ese pasado.

Reiniciar los personajes y conservar los actores

Daredevil fue el defensor callejero más popular entre las series de Netflix con justa razón. Otros de los personajes en la mira de Marvel Studios para aplicar el mismo tratamiento serían Jessica Jones (Krysten Ritter), The Punisher (Jon Bernthal) y Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio). Si notaron el patrón es porque, efectivamente, Luke Cage y Iron Fist no correrían con la misma suerte. Lo más probable es que reasignen nuevos actores para estos defensores.

Krysten Ritter

La idea de Marvel detrás de reiniciar a Daredevil, Jessica Jones, The Punisher y Kingpin no es que tengan sus propias series. Sino que participen en otras de Disney+ como invitados especiales, cameos, o en las películas del UCM. Las series de Netflix no son canónicas, así que están libres para hacerlo y con toda la licencia desde febrero de este año para utilizarlos. Puede que esto no suceda de inmediato, pero entre la actual y próxima fase los planes estarían en marcha.

Con Matt Murdock como el primer opcionado, reportes alternos señalan que Krysten Ritter regresaría como Jessica Jones en la serie de She-Hulk, para ayudar a Jennifer Walters en uno de sus casos. A The Punisher es difícil ponerlo desde ya en una serie de Disney+ dada su belicosa naturaleza. Pero si se trata de apostar, Armor Wars con War Machine y una historia de contrabando de tecnología/armas sería una excelente opción.

Mi villano favorito

Vincent D’Onofrio cuenta con uno de los mejores papeles en el universo de Marvel-Netflix gracias a su interpretación de Kingpin. Este villano tendría una oportunidad de regresar en la serie de Hawkeye de forma menor, e incluso en el ‘spin-off’ Echo que planean con antelación del personaje de Maya Lopez (Alaqua Cox).

Para Kevin Feige, «todo está sobre la mesa». Sería absurdo pensar que Disney no desea usar los personajes reconocidos por sus series en Netflix más que los cómics, algunos con mayor éxito que otros.

«Esa es una de las cosas divertidas de los cómics, que los personajes pueden aparecer y desaparecer, ir y venir. Todo eso es una inspiración para el futuro. Hay muchos personajes grandiosos y actores de estas series», afirmó Feige.