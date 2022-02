Desde 2019, los derechos televisivos/cinematográficos de personajes como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher y Iron Fist han estado regresando paulatinamente a las manos de Disney. Durante casi 4 años, Netflix aprovechó las licencias de estos personajes para producir algunas de las series de superhéroes más celebradas de los últimos años.

Aunque la cancelación de todas las series producidas en ese periodo de tiempo por la expiración de dichas licencias era de esperarse, los fanáticos de Marvel se han llevado una desagradable sorpresa al descubrir que pronto abandonarán el servicio de ‘streaming’ Netflix.

¿Cuáles series se irán de Netflix?

Todas las series coproducidas por la ahora clausurada Marvel Television, ABC Studios y Netflix entre 2015 y 2019 abandonarán el servicio de ‘streaming’. Estas consisten en Daredevil (3 temporadas), Jessica Jones (3 temporadas), Luke Cage (2 temporadas), The Punisher (2 temporadas), Iron Fist (2 temporadas) y The Defenders (1 temporada).

¿Hasta cuándo podrán verse dichas series?

Aún se desconoce a qué servicios de ‘streaming’ irán a parar Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. ¿Serán integradas al Universo Cinematográfico de Marvel?

Después del 28 de febrero de 2022, los usuarios de Netflix no podrán ver las mencionadas series de Marvel. Ahora mismo, los usuarios pueden comprobarlo al buscarlas en el servicio.

¿Las series de Marvel producidas por Netflix podrán verse en otros servicios de ‘streaming’?

Por ahora se desconoce a cuál servicio de ‘streaming’ irán a parar las series coproducidas por Marvel Television, ABC Studios y Netflix. Mientras que algunos sospechan que terminarán en Disney+, otros señalan que Hulu sería el «candidato» más apto debido al tono maduro de dichas series. Ya que ese servicio no existe en Latinoamérica, estas series bien podrían aparecer en Star+ en Latinoamérica. No obstante, existe la posibilidad de que todas estas series terminen en ningún servicio de ‘streaming’. Disney aún no ha emitido un comunicado.

Dada la aparición de Matt Murdock (Charlie Cox) en Spider-Man: Sin Camino a Casa y Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) en Hawkeye, parece que Marvel Studios busque rescatar múltiples elementos del querido universo televisivo. Sin embargo, aún no hay certeza.

Vía: Deadline

Fuente: Netflix