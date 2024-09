De noche con el diablo explicada, análisis del ‘lore’, Abraxas, el culto, The Grove y la historia de la película

Aunque ya han pasado algunos meses desde su estreno en Estados Unidos y ya pasó por los cines de algunos países de Latinoamérica, finalmente podremos ver en los teatros colombianos una de las mejores películas de terror del año 2024. Hablamos de Late Night With The Devil (De noche con el diablo) y si quedaron con dudas sobre su historia, tienen suerte porque vamos a hacer un análisis de su ‘lore’ y a explicar los elementos más misteriosos de su trama.

Antes de continuar tenemos que dejar claro que este artículo contiene ‘spoilers’ de Late Night With The Devil (De noche con el diablo). Está pensado sólo para aquellos que ya la vieron. Por esa misma razón no vamos a perder tiempo resumiendo la trama ni haciendo una presentación de los personajes. Pasemos directamente a listar los conceptos más interesantes de la película y así poder responder las preguntas que pueden tener

«Inspirado en eventos reales»

Muchos de los eventos descritos en la película nos pueden resultar familiares porque ocurrieron realmente. Bueno, más o menos. Los cultos y sociedades secretas son versiones ficcionalizadas de organizaciones que existen o existieron en la vida real.

Antes de analizar a fondo la trama y ‘lore’ de la película, tenemos que hablar de esos elementos.

El demonio Abraxas en De noche con el diablo

A pesar del título de la película, Abraxas no es exactamente “el diablo”. Esta entidad es usualmente presentada como un demonio gracias a la influencia de la mitología gnóstica, lo cual es directamente mencionado en el filme. Su nombre se puede encontrar en textos gnosticos griegos y egipcios descrito como un dios o a veces como una simple fuerza mágica. En sus más conocidas representaciones, es un ser con cabeza de gallina, serpientes en lugar de piernas y con un torso humano que sostiene tanto un escudo como un látigo.

Eventualmente, la iglesia determinó que Abraxas era un dios pagano y, en consecuencia, un demonio. Desde entonces es un nombre común en la cultura popular al referirse a demonios poco explícitos. En el mundo de los videojuegos le hemos visto en los juegos de la saga Shin Megami Tensei, en Cruelty Squad y en la excelente aventura gráfica The Excavation of Hob’s Barrow.

Volvamos a la película. A pesar de que en un momento de De noche con el Diablo Abraxas es reconocido como parte de la tradición gnóstica, es representado como «un demonio más» de las tradiciones cristianas. Puede poseer a las personas y hacer pactos fáusticos con ellas.

El culto

A pesar de la aparición de algunos símbolos gnosticos, la iglesia de Abraxas en De noche con el Diablo es el típico culto satánico de la cultura popular. Las batas negras, sacrificios de sangre e iconografía mágica aparecen en el «video documental» sobre esta iglesia. Lo más curioso de todo es que su líder Szandor D’Abo está claramente inspirado en nombre, apariencia y hasta en su personalidad en Anton Szandor LaVey fundador de la iglesia satánica real.

El destino del culto está directamente inspirado en el caso de la Rama Davidiana. Este culto religioso fue investigado por el FBI por abuso sexual y posesión ilegal de armas de fuego, lo que llevó a un enfrentamiento armado en 1993 que culminó en un incendio supuestamente provocado por los mismos davidianos que acabó con la vida de más de 70 personas.

The Grove

En De noche con el diablo, Jack Delroy es miembro de «un club secreto de millonarios y políticos» llamado The Grove. Es claro que este es más que un campamento de descanso y que practican ciertos rituales al estilo de sociedades secretas.

The Grove está directamente inspirado en el Club masculino Bohemian Grove. Como en la película, hombres muy poderosos, ricos e influyentes son parte de este grupo. Algo supremamente interesante es que la mascota de ambos clubes —el real y el ficticio— es el buho, un símbolo muy importante en la película.

Muchos creen que los miembros de grupos como The Grove y sociedades secretas como los Illuminati y los masones incurren en prácticas satánicas y de magia negra que les permiten a sus miembros ganar dinero y poder. El secretismo que rodea estos grupos ha ayudados la proliferación de estos chismes y de historias como la de De noche con el diablo.

Personas reales

Muchos de los personajes del filme están basados en personas reales. Ya mencionamos que Szandor D’Abo es Szandor LaVey, pero hay más.

Jack Delroy está directamente inspirado en el presentador australiano Don Lane , que solía incitar adivinos y parapsicólogos a su programa de entrevistas en los años 70.

está directamente inspirado en el presentador australiano , que solía incitar adivinos y parapsicólogos a su programa de entrevistas en los años 70. El exmago Carmichael Haig representa al mago y activista esceptico James Randi , que también fue invitado en una ocasión al programa de Don Lane.

representa al mago y activista esceptico , que también fue invitado en una ocasión al programa de Don Lane. Christou está basado en varios mentalistas de la época, incluyendo Criswell (el mismo que apareció en las películas de Ed Wood), Kreskin y Reeven.

Ahora que conocemos todos estos paralelos con la vida real, podemos continuar.

¿Abraxas conocía a Jack Delroy?

Durante la escena en que el demonio posee a Lilly, el demonio en su interior (que seguramente es Abraxas pero puede ser un demonio menor en su servicio) le dice a Jack que «se vieron antes, entre los árboles». Esto es una referencia clara al club The Grove al que pertenece Jack, no solo porque las reuniones son en un campamento en el boque, sino porque Grove significa literalmente ‘arboleda’.

Aunque no lo dicen directamente es claro que el grupo hacía rituales para invocar a Abraxas y hacer pactos con él. De hecho, en una de las secuencias finales vemos entre ellos a Szandor D’Abo, sugiriendo que el líder de este culto satánico era miembro de The Grove.

Un pacto con el diablo

Siendo parte de The Grove, Jack habría hecho un pacto con Abraxas (probablemente sin siquiera conocer el nombre del demonio) para obtener fama. Como buen pacto faustiano, el demonio cobraría caro y haría las cosas a su manera.

El precio era la vida de su esposa Madeleine (la película deja claro que no fumaba y a pesar de esto desarrolló cáncer de pulmón). No es claro si Jack la sacrificó voluntariamente o si no sabía cuál era el precio que tenía que pagar. El diablo cumplió su parte al final de la película, pues Jack se volverá aún más famoso al quedar involucrado en el incidente en el estudio que dejó varios muertos.

El significado y temas de De noche con el diablo

La temática principal de la película es la obsesión con lograr poder, fama y fortuna y los extremos a los que llegamos por conseguirlos. Durante toda la película vemos a Jack hacer de lado las preocupaciones de June, la muerte de Christou e incluso llegó a considerar convertir la posesión de Lilly en un acto regular pese ver claramente lo mucho que sufría la niña.

La relación con The Grove también habla sobre los ricos y poderosos, igualando la asociación con ellos a hacer un pacto con el diablo. No se puede ganar tanto dinero ni conseguir tanta influencia sin hacer cosas cuestionables y carentes de moralidad.

Finalmente, la película nos habla sobre la televisión —y por extensión la industria del entretenimiento— y la forma en que la usamos para distraernos de los horrores reales y para encontrar a quien echarles la culpa de ellos.

El ejemplo perfecto es el pánico satánico que hubo en Estados Unidos y otros países durante las décadas de los 70, 80 y comienzos de los 90. Durante esta época, los medios se obsesionaron con supuestas referencias satánicas en la música, el cine y los juegos de rol, creando una paranoia sobre grupos inexistentes que pretendían lavar el cerebro de la juventud.

Las preguntas que nos dejó De noche con el diablo

¿Qué quería el fantasma de Madeleine?

Minnie no solo hace acto de presencia en la película cuando está tratando de contactar a Jack mediante Christou. Hay al menos seis momentos en que su fantasma se puede ver en lugares inesperados del estudio y es claro que está tratando de decirle algo a Jack.

Hay dos teorías al respecto.

Está tratando de advertirle de la presencia maligna que ha llegado para cumplir el contrato causando una tragedia.

Es el demonio atormentando a Jack tomando la forma del ser amado que sacrificó para lograr sus objetivos. Esta teoría es apoyada por el final de la película, cuando Jack habla con una Madeline convaleciente en cama, pues es claramente una visión causada por Abraxas.

¿Christou de verdad tenía poderes psíquicos?

La forma en que este personaje se dirige a la audiencia es un ejemplo de lectura en frío, una técnica que le permite a un orador hábil hacer creer a los demás que saber sobre algo de lo que realmente no tiene conocimiento. Más adelante vemos a Carmichael hablar con las mujeres a las que convenció de que estaba hablando con su hijo y hermano y ellas confiesan que llenaron un cuestionario y que hablaron con la esposa del mentalista (sin saber quien era) sugiriendo que Christou ya tenía conocimiento de los detalles necesarios para realizar el acto.

Es claro que Christou era simplemente un embustero que usa las mismas técnicas de los supuestos psíquicos del mundo real para engañar a la audiencia. Es posible que el fantasma de Madeleine no supiera esto y, pensando que era un mentalista real, tratara de hablarle y causara el terrible efecto que tuvo. También puede ser que tuviera algún nivel de poderes psíquicos reales de los que no estaba al tanto y por eso le fue posible entender algo de la comunicación.

El líquido negro que vomita Christou es ectoplasma, la sustancia de la que supuestamente están formados los fantásmas. Es posible que Madeleine —de nuevo, pensando que era un psíquico real— haya tratado de poseerlo para poder hablar con Jack, pero al no tener poderes reales, fue expulsada de su cuerpo de esta forma, lastimándolo de muerte en el proceso.

¿El final pasó realmente?

Una de las preguntas más comunes que hemos visto de los espectadores de De noche con el diablo en Internet está relacionada con el final, pues debido a su naturaleza surrealista hay dudas sobre qué pasó realmente.

La causa de tantas dudas es la cabeza de Lilly, que vemos abrirse en dos para revelar la energía de Abraxas o del demonio menor en su interior. Sin embargo, en la escena final en la que vemos que Jack la acuchilló tiene su cabeza bastante completa.

Esto se ha prestado para teorías que dicen que, en un momento previo de la película, Jack había sido hipnotizado y bajo este efecto mató a Carmichael, Gus, June y Lilly.

Esta es una teoría atractiva y la forma en que la espiral hipnótica aparece durante la visión del final parece confirmar que, en efecto, Jack estaba hipnotizado. Pero hay algo que no encaja. El cuerpo de Carmichael está completamente quemado, lo cual ocurrió a causa de los poderes de Abraxas y no había forma de que Jack pudiera haber logrado algo así (ni torcer el cuello de Gus de la forma en que estaba).

Otra teoría dice que Jack fue hipnotizado cuando volvió la mirada hacia el demonio en el momento de abandonar el estudio. Ese es el preciso momento en que empieza la visión final. Para que esto tenga sentido, el demonio habría tenido que «reformar» la cabeza de Lilly para dejar que Jack la apuñalara y así fuera culpado de su asesinato. ¿Quiénes somos nosotros para decir que un demonio no tiene el poder de volver a unir una cabeza partida a la mitad?

¿Por qué los productores usaron inteligencia artificial generativa para crear arte en la película en vez de pagar un diseñador?

Es el misterio más grande de la película. Ese arte luce horrible y está lleno de errores. Es una mancha en la que, de otra forma, es una excelente película.

Esperamos que este análisis a fondo de De noche con el diablo (Late Night With The Devil) les haya ayudado a comprender mejor elementos de la película como Abraxas, el culto de The Grove y los temas que maneja.

