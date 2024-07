Deadpool y Wolverine – Reseña

Tengo 40 años. Era un adolescente cuando comenzó la fiebre de las películas de superhéroes Marvel en los años 90 con cintas como Blade y X-Men. Eso significa que Deadpool y Wolverine está hecha para mi. Es una película que trata de hacerme sentir nostalgia por lo que vi en cine cuando era joven. Tiene un sentido del humor algo anticuado y está obsesionada con la continuidad, el canon y las referencias en la misma forma en que los veteranos fanáticos de los cómics usualmente estamos. No hay duda que eso la va a convertir en un éxito —es una obra bastante divertida— pero es imposible no ver lo tonta y ridícula que es en el fondo.

Cuando la primera película del “mercenario bocón” salió en 2016, el cine de superhéroes de Marvel se encontraba en el apex de la popularidad. Una obra subversiva del género como esa fue tan bienvenida como necesaria. Ocho años después, el UCM ya no está en la cima del mundo. Ha sido parodiado e imitado hasta el cansancio. No creía que Deadpool pudiera ofrecer algo nuevo al unirse a este universo cinematográfico. Efectivamente, no lo hace, pero al menos resulta gracioso verlo.

El universo de Deadpool está condenado. Un agente de la ATV —la organización que conocimos en Loki y que se encarga de preservar las líneas de tiempo— decidió que debe ser removido. Para salvarlo, secuestra al Wolverine de otra dimensión y juntos emprenden una aventura por el Vacío junto a todo aquello que el Universo Cinematográfico de Marvel ha dejado atrás.

“Entendí la referencia”

La idea inicial detrás de Deadpool & Wolverine es sencillamente excelente. Con acceso a todos los recursos de Marvel Studios, el personaje interpretado por Ryan Reynolds está en una posición privilegiada para satirizar la franquicia y encuentra una forma muy interesante para hacerlo en la idea del multiverso al que también pertenecen todas las películas con personajes de Marvel previas al UCM. Hay mucho potencial aquí, pero está completamente desaprovechado.

En lugar de usar estos personajes desechados y proyectos que se quedaron en el limbo para hacer una sátira sobre el estado de Hollywood, los fanáticos obsesivos o los problemas que enfrenta el estudio, los usa para chistes simples. No, peor que eso, los usa de forma que su sola presencia es el chiste. A lo largo de los años hemos visto a críticos serios hablar mal de las películas de Marvel por “ser solo un festival de cameos”. Bien, esto es lo que de verdad creían estar criticando: un desfile de cameos que solo existen para ser reconocidos.

La banda sonora de la película está llena de canciones pop de los últimos 40 años que encajan bien con el tono referencial del filme precisamente porque resultan algo ‘cringe’. El hecho de que Deadpool se ponga a bailar Bye bye bye de N’Sync con la coreografía exacta del video dice mucho sobre la clase de película que es.

Y eso también presenta un problema más. Los cuarentones como yo y los jóvenes que por alguna razón conocen el canon de de la cultura pop de los noventas y dosmiles vamos a entender bien todos los chistes. ¿Pero qué hay de los demás? Hay una larga broma que solo funciona si conocemos sobre ciertos proyectos cinematográficos que estuvieron en preproducción antes de ser cancelados. ¿Qué tanto sabe el ‘gran público’ de eso? A pesar de su gran popularidad, Deadpool funciona como una obra de nicho.

Al final de la película, durante los créditos, vemos un emotivo montaje que parece hacernos creer que este filme es una gran conclusión para los X-Men y otras sagas cinematográficas de Marvel. No es así, este es un momento que la película no se ganó pero presenta como un trofeo de todos modos.

No es mi Guepardo

Para muchos, ver por fin a Wolverine vistiendo el traje amarillo en escenas con ‘gore’, violencia y lenguaje sin restricciones ya es suficiente para justificar la existencia de esta película. Bien por ellos. Sin embargo, yo no disfruté mucho de la presencia de Hugh Jackman aquí. No es que actúe mal ni nada por el estilo, sino que se presenta como una gran despedida y homenaje al personaje, mostrando la evolución de un hombre alcohólico cargando el peso de su pasado hasta convertirse en un héroe… lo cual es algo que la película Logan ya hizo con total perfección en 2017. Esta nueva versión se siente como una imitación sin alma de esa fantástica obra, pero con chistes malos y un payaso a su lado en vez de la adorable Laura.

Wolverine sobra en esta película. Su dinámica con Wade y constantes peleas son divertidas, pero es la misma clase de relación que tenía con Cable en la película anterior y en los cómics. La única razón por la que trajeron de regreso a Hugh Jackman es porque su personaje sigue siendo popular y Disney quiere abusar de ello. La misma película lo sabe y hace bromas mediocres al respecto.

Lo que sí disfruté fueron las peleas. Como sabemos, tanto Deadpool como Wolverine tiene la capacidad de regenerarse y eso permite escenas de acción muy violentas en las que la sangre y partes de cuerpos vuelan por todos lados. Las coreografías están muy bien hechas y el humor está bien integrado con la violencia, incluso aunque algunos de los chistes sean de muy mal gusto.

Ese es otro problema de Deadpool y Wolverine: su sentido del humor. No voy a negar que me hizo reír, incluso me sacó un par de carcajadas, pero tuvo una notable cantidad de “chistes” que me causaron más vergüenza que gracia. El humor inmaduro es una seña de identidad del personaje y no se supone que lo tomemos en serio, pero hay un momento en que la bromas sexuales se vuelven repetitivas y la bisexualidad de Wade se usa más como remate de los chistes que como una elemento normal del personaje. También hay algunos comentarios desafortunados sobre el uso de pronombres y “la generación de cristal” que no sé si debo tomar como ofensivas, como torpes intentos de humor o como parte de la idiotez del protagonista.

Por el lado de la villana, Cassandra Nova no tiene mucho que aportar a la narrativa y podía ser reemplazada por casi cualquier otro personaje. Pero Emma Corrin hace un trabajo absolutamente fantástico para representar su sadismo solo con expresiones corporales. Me hace desear verla de nuevo interpretar a este personaje en una película «más seria».

Ch**** tu p*** madre



Es tentador culpar al doblaje al español latino de los problemas que tiene Deadpool y Wolverine. La verdad es que creo que los traductores y actores de voz hicieron un trabajo fantástico. Abusan un poco de los mexicanismos, pero en general es un trabajo fantástico que representa muy bien la irreverencia de mercenario bocón con expresiones más “nuestras”. Las numerosas referencias se entienden y le da un aire aún más pícaro a todos los diálogos con doble sentido. Eso sí, tengo mis dudas sobre usar ‘papi’ en lugar del icónico ‘bub’.

A pesar de todos los problemas que tiene, de los elementos que encontré desagradables y de lo cansado que estoy del humor metarreferencial, no puedo negar que disfruté mucho la película. Es tan graciosa como estúpida. Después de todo, soy el público objetivo exacto y Marvel Studios sabe bien cómo atraparme.