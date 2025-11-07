Explicamos las conexiones con Alien, los cameos y el final de Depredador: Tierras salvajes

Los yautja —mejor conocidos como ‘depredadores’— nos han causado mucha curiosidad desde que vimos a uno de ellos cazar a Arnold Schwarzenegger en una selva de Guatemala en los años 80. ¿De dónde viene? ¿Cuál era su verdadero objetivo? ¿Cazaba por deporte, por ritual, por aburrimiento? Aunque el misterio era parte de su encanto, poco a poco conocimos más en cómics y novelas de dudosa canonicidad. Ahora, casi 40 años después, tenemos una nueva película que nos muestra el mundo de los yautja y hace importantes revelaciones sobre su universo. Vamos a explicar todas las referencias que hay en Depredador: Tierras Salvajes (Predator: Badlands) hacia la saga Alien, las películas anteriores, los cameos que tiene y su interesante final.

Por supuesto, este artículo está lleno de spoilers. No recomendamos seguir leyendo a menos que ya hayan visto la película o no les moleste que arruinemos sus sorpresas.

Weyland-Yutani y la conexión con Alien

Ya sabemos desde hace mucho tiempo que las historias de Alien y Depredador se desarrollan en el mismo universo. Estos “monstruos” ya se han enfrentado muchas veces en los cómics y su rivalidad es el centro de un par de películas mediocres que es mejor no recordar. A pesar de eso, ver elementos característicos de una saga en la otra resulta muy interesante.

Los aliens o xenomorfos no hacen acto de presencia en Depredador: Tierras Salvajes (Predator: Badlands), pero hay una conexión directa con ellos mediante la corporación Weyland-Yutani. Esta poderosa y cruel compañía es principalmente una proveedora de tecnología para gobiernos y organizaciones militares con grandes avances en robótica, pero también tiene una importante división dedicada a la investigación y producción de armas biológicas. Esta es la razón por la que buscaban apoderarse de los xenomorfos, pero estos no eran su único interés. En este nuevo filme nos enteramos que también viajaron al planeta Genna para intentar capturar una criatura llamada Kalisk debido a sus capacidades regenerativas.

Otra conexión interesante con la película de Alien es la inteligencia artificial usada por el equipo de Weyland- Yutani en el planeta Genna. Esta es una unidad MU/TH/UR más avanzada que la versión 6000 usada en Alien y en Alien Covenant, pero de la misma familia.

Finalmente, en la batalla final entre Dek y Thessa ella está usando una versión más grande del Montacargas que uso Ripley para derrotar a la Reina Alien en Aliens: El regreso. Esta inversión resulta interesante porque esta vez tenemos a la mujer con apariencia humana enfrentando al monstruo, pero del lado de los villanos.

En que parte de la línea de tiempo de Alien/Depredador se encuentra Tierras Salvajes

Según reveló el productor Ben Rosenblatt a IGN durante una visita al set de grabación, Tierras Salvajes se desarrolla después de los eventos de todas las películas anteriores tanto de Alien como de Depredador, lo cual la ubica mucho después del año 2381 (año en el que se desarrolla Alien Resurrección).

Para ese año, las megacorporaciones habían sido baneadas de la Tierra, pero Weyland-Yutani siguió operando en secreto gracias a sus fuertes influencias en los gobiernos más importante, lo que le permitió resurgir años después. No conocemos el año exacto, pero Depredador: Tierras Salvajes se desarrolla años después de su regreso y cuando ya había retomado su programa de armas biológicas usando entidades extraterrestres.

Cómo sabía Weyland-Yutani de la existencia de los Depredadores o ‘Yautja’

Es más que claro que la corporación ha realizado numerosas misiones de investigación a toda clase de planetas para clasificar su fauna y flora, así que es lógico pensar que sus caminos y los de los yautja se han cruzado más de una vez. Además, los ‘depredadores’ han dejado rastros de sus pasadas incursiones en la Tierra que definitivamente fueron encontradas por la Corporación.

El mejor ejemplo de esto es la película Alien vs Depredador: Requiem, donde al final una pieza de la tecnología usada por los yautja es entregada a una mujer de apellido Yutani (probablemente Cullen Yutani, del comic Aliens: Aftermath), alta ejecutiva de la compañía que años después de fusionaría con la empresa de Weyland para formar la megacorporación.

Además de esto, en Depredador 2 vemos agentes gubernamentales investigando activamente a los yautja y en la decepcionante El Depredador (de 2018) vemos que el ejército de Estados Unidos tuvo contacto directo con uno de ellos y se apoderó de una armadura. Aunque no sabemos si AvP: Requiem y El Depredador siguen siendo consideradas canónicas, Depredador 2 definitivamente sí lo es.

Los ‘cameos sorpresa’ de Depredador: Tierras Salvajes

Puede que los xenomorfos de Alien no aparezcan en la película, pero sí hay un par de rostros… más bien “siluetas” conocidas que nos agradó ver.

Al comienzo de la película, cuando Kwei está operando la navegación de la nave para que Dek elija la presa que va a cazar, vemos muy rápidamente la silueta de una mujer humana sosteniendo un arco. Esta definitivamente es Naru, protagonista de la excelente Depredador: La presa.

Esto parece sugerir que Naru se convirtió en “la cara” de la humanidad como presa notable para los yautja. Es a ella a quién ven en las computadoras de sus naves cuando elijen a los humanos como presa. Sabemos, eso sí, que su destino no fue demasiado alegre. En la película animada Depredador: Cazador de asesinos vemos que ella eventualmente fue capturada y puesta en animación suspendida junto a otras “presas notables” como Mike Harrigan (de Depredador 2) y Dutch Schaefer (de la primera Depredador). Esos son los humanos que han logrado derrotar a uno de su especie.

El otro ‘cameo’ está en un elemento de estas películas al que siempre le ponemos mucha atención

La pared de trofeos

Las naves de los yautja siempre tienen una pared en la que exponen los cráneos o columnas vertebrales de sus presas más notables. En el caso de la nave de Dek (que parece haber pertenecido antes a su hermano Kwei) vemos cráneos de un dinosaurio, un ser humanoide gigante (que podría ser de un Arquitecto), y un gran simio.

Pero hay otro aún más interesante. El cráneo del que parece ser un miembro de la especie extraterrestre invasora de El Día de la Independencia.

Esto parece ser un simple guiño a esa película también producida por la 20th Century Fox, pero no hay nada más que indique que pueda estar en la misma continuidad que los filmes de Alien y Depredador… ¿aunque quién sabe qué más veamos en el futuro?

El final de Depredador: Tierras Salvajes explicado – las mujeres yautja

Depredador: Tierras Salvajes (Predator: Badlands) toma muchos elementos de la franquicia que se originaron en los cómics y novelas. Muchos de los ritos de cacería, organización y sociedad que vemos en la nueva película son sacados o están inspirados en lo narrado en esas páginas, incluyendo el mismo nombre yautja.

Un elemento importante de los cómics que hasta ahora no se había asomado en las películas es la presencia de hembras yautja, pero su representación ha cambiado mucho a lo largo de la franquicia.

En muchos de los cómics viejos, las “mujeres depredador” son cazadoras igual que los machos, pero se diferenciaban por ser de mayor tamaño y poseer espinas en la espalda. Otras representaciones, como las del juego Predator: Hunting Grounds, las mostraban de tamaño similar al de los machos y con notables… “glandulas mamarias”. Incluso hemos visto diseños con “escotes” en sus armaduras.

Otros textos dicen que aunque las mujeres depredador son tan capaces como los machos, no salen de cacería por fuera del planeta Yautja Prime. Esto encaja con lo visto en las películas, pues todos los depredadores que hemos visto en ellas han sido machos. En Depredador: Tierras salvajes tampoco vemos a ninguna yautja mujer, pero al final vemos aparecer una nave y Dek explica que se trata de su madre.

No hay escena poscréditos que muestra a la madre de Dek, pero su tono indica que su presencia no es necesariamente buena. Esto crea una nueva e interesante posibilidad para el ‘lore’ de los Depredadores, y es que las hembras se quedan en Yautja Prime porque podrían ser matriarcas que lideran los clanes desde su base.

Dan Trachtenberg —director de La Presa, Cazador de asesinos y Tierras salvajes— dice que tiene al menos otra película de Depredador en mente. Es altamente probable que finalmente decida explorar el rol de las hembras en la sociedad Yautja y descubramos qué tan peligrosas son.

La «continuación» de La presa

A pesar del cameo holográfico de Naru, Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands) no puede ser considerada una secuela directa de La presa. No tienen personajes en común, se desarrolla demasiado lejos en el futuro y no continúa realmente la historia… pero sí puede ser considerada una «continuación espiritual» porque comparten los mismos temas.

Ambas películas son protagonizados por individuos discriminados por sus propias comunidades. Naru por ser mujer y Dek por ser más pequeño que el resto de su especie. Estas son historias en las que ellos deben no solo demostrarle a sus sociedades su valor y talento, sino descubrir cosas sobre sí mismos que los hacen especiales incluso aunque se salgan del molde establecido.

La presa tiene una clara aunque ligera connotación feminista. En diálogo con eso, Tierras salvajes parece una crítica hacia las ideas de la masculinidad tóxica. Dek no es considerado un «verdadero yautja» por su baja altura y su hermano es asesinado por demostrar amor y piedad hacia su hermano. Los yautja parecen crecer creyendo que las emociones son muestra de debilidad y que cada individuo debe valerse por sí mismo, pero es cuando siente compasión hacia otros y trabaja con ellos que descubre su verdadero potencial.

Poner toda esta carga emocional en un depredador —una criatura que siempre ha sido un monstruo— seguramente va a resultar controversial y no faltarán quienes la acusen de haber sido «disneyficada». Aunque es cierto que algunos de estos elementos chocan fuertemente con el estilo de la franquicia, la forma en que se aleja de las convenciones de los filmes anteriores y presenta nuevas ideas para explorar la cultura yautja es muy bienvenida.