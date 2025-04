Depredador: Tierras salvajes, director afirma haberse inspirado en un juego de PlayStation 2

Depredador: Tierras salvajes es la próxima película del universo de 20th Century studios, que pronto estrenará en Disney Plus el filme animado Depredador: Cazador de asesinos. Además de esta última, el director y guionista Dan Trachtenberg presentará una nueva historia que sitúa a un joven Depredador llamado Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) en el papel principal. Por primera vez veríamos a un guerrero de esa raza que no es un villano, pero Trachtenberg también reveló que un juego clásico de PlayStation 2 inspiró la historia de Tierras salvajes.

La película también presentará a Elle Fanning como Thia, personaje que podría ser un androide vinculado a la corporación Weyland-Yutani de la franquicia Alien. De acuerdo con Trachtenberg, la inusual dinámica entre Dek y Thia surgió de sus experiencias con Shadow of the Colossus, el clásico de Fumito Ueda para PS2 que debutó en 2005.

«Me han inspirado muchos videojuegos como Shadow of the Colossus, donde un protagonista se empareja con otro ser que aporta color y conexión. Hay algo con un caballo en Shadow of the Colossus que resulta devastador al jugar. Así que Depredador: Tierras salvajes se inspiró un poco en eso, en cuanto a querer ver al Depredador con otra persona, este personaje que es todo lo contrario a él. Es muy lacónico, ella no. Ella tiene habilidades que él no tiene. Físicamente, tiene una verdadera cualidad que me emociona mucho que vean. Pero quiero que, con el tiempo, algo de eso hable por sí solo».

La historia trata principalmente sobre el intento de Dek de demostrar su valía como cazador a su familia. «Hay algo de Frank Frazetta, Conan el Bárbaro, Spartan… pero también piensas en El libro de Eli o Mad Max 2: El guerrero de la carretera… Shane, es muy ‘western’, muy Clint Eastwood».

Depredador: Tierras salvajes se estrena el 7 de noviembre del 2025.

Fuente: Bloody Disgusting