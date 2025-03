Devil May Cry: Last Resort de Papa Roach ambienta un tráiler lleno de acción

A finales de enero conocimos el opening y la fecha de estreno del anime que adapta el videojuego Devil May Cry de Capcom. Ahora, Netflix ha revelado un nuevo tráiler del anime de Devil May Cry a de Adi Shankar, el cual está ambientado por otro tema musical de finales del siglo XX.

Adi Shankar, conocido por la adaptación de Castlevania para Netflix, nos muestra en el tráiler de su visión de Devil May Cry secuencias de combate intensas y la presentación de personajes conocidos para aquellos que siguen la historia de la franquicia tanto en el manga como en los videojuegos.

La historia del anime de Devil May Cry de Netflix parece girar en torno a un intento de abrir un portal entre el mundo humano y el reino demoníaco, con el personaje del Conejo Blanco como una figura central en este plan y Dante se encuentra en el centro de este conflicto. Gracias a este tráiler parece que la serie se inspira en gran medida en el manga Devil May Cry 3: Dante’s Awakening. Esta es una precuela del videojuego homónimo, que explora la juventud de Dante como cazador de demonios.

¿Cuándo sale o estará disponible el anime de Devil May Cry en Netflix?

Gracias al nuevo tráiler vemos que la selección musical del anime de Devil May Cry de Netflix, si bien se aleja de los tonos electro industriales que se encuentran en la franquicia, no desentona del todo con la presencia de un Dante joven. Así que para aquellos que quieren conocer desde cuándo podrán ver el anime de Devil May Cry en Netflix, les contamos que el estreno está programado para el jueves 3 de abril.

El anime de Devil May Cry cuenta con la participación de Johnny Yong Bosch —conocido por ser el Ranger Negro, Zeo Ranger IV y Nero en los juegos de DMC— dará vida a Dante, Mientras tanto, Scout Taylor-Compton interpretará a Lady. Además, el anime de Devil May Cry contará con una participación póstuma de Kevin Conroy, la icónica voz de BNatman en la franquicia Arkham de RockSteady. Por otro lado, la animación está a cargo del Studio Mir. Este es conocido por su trabajo en series como X-Men ’97 y Harley Quinn. Finalmente, la serie cuenta con la participación de Hideaki Itsuno, director de la mayoria de títulos de la franquicia, como productor ejecutivo.

Fuente: Netflix