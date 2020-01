La historia de la clásica serie Digimon Adventure llegará a su final con el estreno de la película Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna el próximo 21 de febrero en Japón. Pero eso no es impedimento para que Toei Animation reinicie la primera línea de niños elegidos con una nueva serie que se actualiza al día de hoy y cuya trama tendrá lugar en este mismo 2020.

Los protagonistas serán los mismos de aquella primera temporada hace dos décadas, eso quiere decir que Taichi Yagami retomará el rol de líder junto con su compañero Agumon, mientras cursa quinto grado de escuela primaria. Pero la historia será adaptada tecnológica y temáticamente a tiempos modernos.

Mientras Tai se prepara para un campamento de verano, un malfuncionamiento en la red de Tokio ocurre y su madre y hermana menor (Hikari) quedan atrapadas en el metro. Tai se dirige a Shibuya para intentar ayudarlas, pero en el camino se encuentra con un extraño fenómeno que lo arrastra al Digimundo con los otros DigiDestinados.

La serie reboot Digimon Adventure será dirigida por Masato Mitsuka (Digimon Fusion). Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon, One Piece, Beyblade Burst) supervisará los guiones y Katsuyoshi Nakatsuru regresará como diseñador de personajes. Akihiro Asanuma (Digimon: Data Squad) es el jefe de animación, Ryouka Kinoshita (Little Witch Academia, Keep Your Hands Off Eizouken!) el director de arte, y Toshiki Amada (Fire Force) estará a cargo de los entornos.

Además de esto, un nuevo juego de cartas será lanzado. La primera serie de Digimon Adventure se estrenó en 1999, mientras que Digimon Adventure 02 se transmitió entre el 2000 y 2001. Ambas series cruzarán caminos con la última película a estrenarse.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Fuente: Toei Animation YouTube

Vía: CBR