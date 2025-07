Director de la próxima película de Resident Evil afirma que será odiado por no seguir la historia de los juegos… tal como el resto de películas

Una saga de la familia Anderson-Jovovich y otro ‘reboot’ después, además de una serie para Netflix que nadie recuerda, Resident Evil volverá a intentarlo con una nueva adaptación ‘live-action’ o en acción real que tampoco aprende del pasado ni será fiel a los juegos, sino un producto completamente diferente. Zach Cregger, director de la próxima película de Resident Evil, habló sobre sus planes de alejarse del material original y sabe que provocará el odio de los fans.

Cregger afirmó que no pretende «obedecer completamente la historia de los juegos» con la película. No dio más detalles sobre los cambios que podría realizar, pero también afirmó que no planea romper ninguna regla importante de la franquicia. También aseguró a los fans que es otro gran fan de Resident Evil, añadiendo que ha jugado todas las entregas de la saga y que tiene un cariño especial por Resident Evil 4. Aunque al final de cuentas eso no significa nada.

El director afirmó que su objetivo es contar una historia que se sienta auténtica con la experiencia que se obtiene al jugar. «Haga lo que haga, la gente me buscará en línea. Así que solo quiero hacer una película realmente buena y contar una historia cautivadora. Sé que estaré contento con la película, y espero que otros también», señaló.

Cregger dirigió previamente la película de terror Barbarian, una idea original suya. Tras el éxito de esa película, regresa con otra película original, Weapons, que se estrena en agosto con Julia Garner y Josh Brolin como protagonistas. Resident Evil está basada en la franquicia de Capcom y representa la primera adaptación de Cregger de una franquicia importante, previamente adaptada de forma un tanto mediocre.