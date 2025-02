Director de Twisted Metal estará a cargo de la película de Street Fighter

Kitao Sakurai, quien dirigió episodios de la serie de Twisted Metal y quizás es más conocido por escribir, dirigir y ser productor ejecutivo en The Eric Andre Show, ha sido elegido para dirigir la próxima película de Street Fighter. Esta será la tercera adaptación cinematográfica del clásico videojuego de Capcom, ahora en alianza con Legendary Entertainment. Presuntamente Capcom está más involucrado en esta ocasión y la película tiene fecha de estreno para el 20 de marzo del 2026 por parte de Sony Pictures.

La primera película de Street Fighter vio la luz en 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile, Raúl Juliá como M. Bison, Ming-Na Wen como Chun-Li y Kylie Minogue como Cammy. El fallecido actor Raúl Juliá accedió al papel solo porque a sus hijos les gustaba Street Fighter. El resultado final del filme ha sido ampliamente criticado durante décadas, pero con los años se ha ganado su estatus de culto.

Street Fighter: The Legend of Chun-Li de 20th Century Fox no obtuvo mejores recepciones en 2009. Una serie web hecha por fans, Street Fighter: Assassin’s Fist, reunió mayores elogios que las producciones de Hollywood.

Street Fighter debutó en arcades durante 1987, seguido por un más popular Street Fighter II en 1991. Su más reciente edición es Street Fighter 6.

