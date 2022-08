Todavía seguimos sorprendidos por la repentina cancelación de la película Batichica por parte de Warner a pesar de estar completamente filmada, pero nuestra sorpresa no se puede comparar al impacto que recibieron los directores del filme, que no están seguros por qué la cancelaron.

Mediante una publicación en Instagram, los directores marroquí-belgas Adil El Arbi yBilall Fallah compartieron el siguiente comunicado:

«Estamos tristes e impactados por la noticia. Todavía no podemos creerla. Como directores, es crítico que nuestro trabajo sea mostrado a las audiencias y aunque la película no estaba terminada, deseamos que los fanáticos de todo el mundo tengan la oportunidad de ver el filme. Quizás un día lo harán, insha’Allah».

Los directores luego agradecen al equipo de producción y al elenco, especialmente Leslie Grace quien dicen que interpretó a Batichica con mucha pasión dedicación y humanidad en esta película. Finalizan diciendo que fue un honor hacer parte del Universo Extendido de DC Comics aunque fuera por un breve momento.

Adil El Arbi y Bilall Fallah también son responsables de dos divertidos episodios de Ms. Marvel y Bad Boys para siempre, una película mucho mejor de lo que uno esperaría.

¿Por qué Warner canceló la película de Batichica?

Ya sabemos que todo se debe al cambio de estrategia del nuevo CEO de Warner. Discovery David Zaslav, que quiere dar prioridad a los lanzamientos teatrales mientras disminuye las producciones que llegarán directamente al servicio de ‘streaming’ HBO Max. Sin embargo, parece haber otra razón.

De acuerdo a las fuentes de Variety, al no estrenar películas como Batichica y la secuela de ¡Scooby!, Warner podrá solicitar un reembolso de impuestos que le ayudará a cubrir pérdidas económicas. Esto les representaría ganancias que no tendrían estrenando estos filmes en un servicio de ‘streaming’ en el que no es seguro que aumenten el número de suscriptores.

El problema es que, si hacen esto, no podrán estrenar nunca estas películas ni venderlas a otros distribuidores, por lo que nunca llegarían a ojos del público.

Via: Deadline, Variety

Fuentes: cuenta de Adil El Arbi en Instagram