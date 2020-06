Disco Elysium tendrá una adaptación a la pantalla chica

El increíble juego de rol Disco Elysium tendrá una versión para la televisión, de acuerdo a los reportes del portal Variety. De acuerdo al medio especializado en Hollywood, Studio ZA/UM, desarrolladores del juego, se han aliado con dj2 Entertainment para hacer la producción. Cabe notar que esta productora es la misma que nos trajo la adaptación cinematográfica de Sonic.

Disco Elysium toma lugar en un mundo ficticio creado por el novelista Robert Kurvitz, en el que un detective con amnesia puede ser moldeado con distintas personalidades e ideologías a través de una mecánica llamada “Gabinete de Pensamiento”. Será interesante ver como se adapta esta mecánica en el desarrollo de la serie.

Los productores también tienen planeado producir adaptaciones al cine de licencias para juegos como Life is Strange, Vampyr, We Happy Few y Sleeping Dogs. Hasta el momento, Sonic ha sido recibida de forma positiva por la crítica y el público y es la adaptación de un videojuego más redituable de todos los tiempos.

Se desconoce si esta serie será transmitida por el cable tradicional o si estará en plataformas de streaming, pero se ha tomado el primer paso para presentar la idea a los estudios que estén interesados en ingresar al proyecto.

Vía: Polygon