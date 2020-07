[Rumor] Disney está trabajando en la preproducción de Tron 3

Tron es una franquicia muy curiosa. Nunca ha sido especialmente exitosa a nivel de taquilla, pero su mundo digital es muy icónico y su nombre es bastante reconocible. Aunque Tron: Legacy —la película estrenada en 2010— no fue tan popular como Disney quería, todo parece indicar que el estudio no está dispuesto a rendirse y no ha renunciado a la idea de hacer Tron 3.

Esta película lleva una década en los planes de Disney. Inicialmente se iba a llamar Tron: Ascencion y su trama contaba cómo el mundo digital invade el real. Luego se habló de una serie para Disney+ escrita por John Ridley (12 años de esclavitud), pero esta también fue cancelada.

Según The Dis Insider, una publicación que ha filtrado información certera en el pasado, Disney está trabajando nuevamente en Tron 3. Los informantes dicen que ya tienen fichado a Jared Leto y regresarán miembros del elenco de Tron: Legacy. Inicialmente se describió como un ‘reinicio’ de la saga, pero todo parece indicar que será una secuela. Actualmente estarían buscando director.

Jared Leto

Lo mejor de todo es que en el podcast Light the Fuse, Mitchell Leib —uno de los altos oficiales en temas de música en Disney— dijo que está en negociaciones con el dúo electrónico Daft Punk para que regresen a hacer la banda sonora de Tron 3. La música de esta banda fue, sin duda, lo mejor de la segunda parte.

Si este filme se hace realidad, todavía faltarían tres o más años para que lo veamos en los cines.

Fuente: The Dis Insider